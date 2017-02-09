به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در حاشیه افتتاح یک واحد تولید کاشی و سرامیک در شهرستان تفت اظهار داشت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه بهین یاب، با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان، برای ۲۸۳ هزار نفر در سطح کشور اشتغالزایی شده است.

وی عنوان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت تکلیف کرد تا ماهانه به طور متوسط ۴۵۰ طرح در سطح کشور با اشتغالزایی برای ۷۰ هزار نفر بهره‌برداری شود که از هفته دولت امسال این امر محقق شده است.

ابویی مهریزی بیان کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز به بیش از ۲۱ هزار واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور تسهیلات پرداخت شد که رقم پرداخت شده بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بهین یاب، ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد بهره برداری از معادن در سطح کشور نیز اظهار داشت: ۸۰ درصد پهنه های کشور برای اکتشاف آزاد شده و به دنبال ایجاد زنجیره ارزشی برای بهره برداری از معادن هستیم.

ابویی مهریزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار با آیت الله ناصری امام جمعه یزد بیان کرد: ایشان تکلیف کردند که نواقص کار و اقدامات انجام نشده را نیز برای مردم بگوییم و برای رفع کمبودها برنامه ریزی کنیم که این موارد نیز بازگو خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تلاش‌هایی که انجام می‌شود به نتیجه مطلوب می‌رسد، به خاطر فضای مناسب حاکم بر کار و تلاش است و اگر تلاش‌ها آنگونه که باید به نتیجه نمی رسد، به دلیل این است که فضای کار مناسب نیست.

ابویی مهریزی بیان کرد: البته بسیاری از قوانین دست و پاگیر نیز مشکل ساز بود که از زمان فعالیت دولت فعلی، بسیاری از قوانین و ضوابط دست و پاگیر در این دولت حذف یا بهینه شده است.