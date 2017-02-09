کاهش ۱۹ درصدی پرونده های تخلفاتی تعزیرات چهارمحال و بختیاری

محمد رضا عمرون در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روند کاهش یا افزایش پرونده‌های وارده سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، اظهار داشت: پرونده‌های کالا و خدمات ۳۵ درصد کاهش، پرونده های بهداشت ۲۵ درصد افزایش، پرونده‌های قاچاق ۲۷ درصد افزایش و کل پرونده ها ۱۹ درصد کاهش داشته است.

وی با توجه به فراوانی تخلف از ابتدای سال تاکنون، گفت: عدم درج قیمت یک هزار و ۹۱ مورد، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ۸۵۷ مورد، گرانفروشی ۴۶۵ مورد، حمل و نقل کالای قاچاق ۴۵۳ مورد و همچنین تقلب ۱۳۷ مورد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار و عملکرد اجرای احکام از ابتدای سال تا ۱۷ بهمن ماه سالجاری، افزود: تعداد دو هزار و ۲۴۰ پرونده کالا و خدمات وارد، دو هزار و ۲۹۵ پرونده مختومه و ۲۵ پرونده باقی مانده است.