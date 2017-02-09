به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۲۴ است که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس دارد.
شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ ۱۱۳ اعلامشده که برای گروههای حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.
همچنین شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد نیز ۱۱۵ اعلام شده که برای گروه های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.
گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروهها ناسالم میشود.
به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابلتوجه بیماریهای قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابلتوجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه میکنند افراد مبتلابه این بیماریها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.
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