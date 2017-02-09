در دور نخست مسابقات زنان جهان شانس پیروزی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم‌الشریعه که در مسابقات گرندپری بانوان جهان به نتایج و پیروزی‌های ارزشمندی دست یافت، نسبت به حضورش در مسابقات زنان جهان و عملکردی که می‌تواند در این رقابت‌ها داشته باشد، ابراز امیدواری کرد.

وی گفت: از نظر ریتینگ، حریفم در دور اول مسابقات پایین‌تر از من است، اما او نسبت به من رقابت‌های زیادی داشته و تجربه خوبی هم دارد.

این بانوی شطرنج‌باز کشورمان تأکید کرد: با همه اینها فکر می‌کنم از شانس خوبی برای پیروزی در این دیدار برخوردار باشم. من تمام تلاشم خواهم کرد تا از همان دور نخست، رقابت‌های با کیفیتی برابر حریفانم برگزار کنم.

خادم‌الشریعه خاطرنشان کرد: حضور در مسابقات سریع جهان، جبل‌الطارق و بوندسلیگای آلمان کمک کرد تا برای این رقابت‌ها به آمادگی بهتری برسیم.