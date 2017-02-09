کاملاً آماده حضور در مسابقات زنان جهان هستم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سه نماینده ایران در مسابقات شطرنج زنان، میترا حجازی‌پور است که بر اساس سهمیه میزبانی ایران، فرصت حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده است.

این شطرنج‌باز امروز (پنجشنبه) در نشست خبری بر آمادگی خود برای حضور در رقابت‌های قهرمانی زنان جهان تأکید و ابراز امیدواری کرد که بتواند نتایج خوبی به دست بیاورد.

حجازی‌پور گفت: حریفم در دور نخست رقابت‌ها از نظر ریتینگ بالاتر از من است، اما با این اوصاف به عملکرد قابل قبول مقابل او امیدوار هستم.

وی تصریح کرد: طی هفته‌های گذشته تمرینات خوبی زیر نظر مربی هلندی انجام دادم؛ طوری که کاملاً برای شرکت در رقابت‌ها آماده هستم.