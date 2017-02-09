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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

حجازی‌پور در نشست خبری:

کاملاً آماده حضور در مسابقات زنان جهان هستم

کاملاً آماده حضور در مسابقات زنان جهان هستم

نماینده شطرنج ایران در مسابقات زنان جهان با اشاره به تمریناتی که زیر نظر مربی هلندی پیگیری کرده، گفت: برای حضور در این رقابت‌ها آمادگی خوبی دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سه نماینده ایران در مسابقات شطرنج زنان، میترا حجازی‌پور است که بر اساس سهمیه میزبانی ایران، فرصت حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده است.

این شطرنج‌باز امروز (پنجشنبه) در نشست خبری بر آمادگی خود برای حضور در رقابت‌های قهرمانی زنان جهان تأکید و ابراز امیدواری کرد که بتواند نتایج خوبی به دست بیاورد.

حجازی‌پور گفت: حریفم در دور نخست رقابت‌ها از نظر ریتینگ بالاتر از من است، اما با این اوصاف به عملکرد قابل قبول مقابل او امیدوار هستم.

وی تصریح کرد: طی هفته‌های گذشته تمرینات خوبی زیر نظر مربی هلندی انجام دادم؛ طوری که کاملاً برای شرکت در رقابت‌ها آماده هستم.

کد مطلب 3902429
زینب حاجی حسینی

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