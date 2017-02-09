السیسی: تروریسم بدترین وسیله برای نابودی هر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصراوی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد: تروریسم به تنهایی قادر به هدف قرار دادن و نابودی هر کشوری است به طور مثال تروریسم عراق، یمن، لیبی و سوریه را هدف قرار داده و ویران کرده است.

وی ضمن تمجید از نقش نیروهای مسلح و پلیس این کشور در حمایت از مردم و جنگ با تروریسم بیان کرد: ارتش ماموریت بزرگ و مهمی را انجام می دهد و مقدس ترین وظیفه ارتش حمایت از مردم از خطر آوارگی است. مصر هم اکنون در حال جنگ با تروریسم است.

رئیس جمهوری مصر افزود: آنچه ارتش و نیروهای پلیس در زمینه جنگ با تروریسم انجام داده اند فقط پیروزی بر دشمن نیست بلکه حمایت امت و دین است. خبیث ترین ابزار و وسیله برای ویرانی هر کشوری تروریسم است و تروریسم به تنهایی کشورهایی مثل سوریه و یمن، عراق و لیبی را هدف قرار داده و به این وضعیت درآورده است.