پاکستان ۳۰۰۰ بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستانی اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان روز گذشته در نشستی با دانشجویانی افغانستانی در اسلام آباد پایتخت این کشور از اختصاص ۳۰۰۰ بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستانی مایل به تحصیل در این کشور خبر داد.

ممنون حسین؛ رئیس جمهور پاکستان، روز گذشته در اسلام آباد در نشست دانشجویان افغانستانی که با بورسیه تحصیلی وارد پاکستان شده اند، این مطلب را بیان کرد.

ممنون حسین افزود: پاکستان و افغانستان، باید آن دسته از افراد و گروه هایی را تحت نظر داشته باشند که درصدد بر هم زدن روابط میان هر دو کشور هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: اسلام آباد بر این باور است که سران افغانستان و مردم این کشور، واقعیت را درک کرده و آنها برای تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه، نقش مهم یرا ایفا خواهند کرد.

رئیس جمهور پاکستان اظهار داشت: کشورش مصمم است تا برای افغانستان، در همه عرصه ها فرصت پیشرفت فراهم شود. پاکستان و افغانستان نه تنها جغرافیای مشترکی دارند؛ بلکه از نظر دینی، فرهنگی و تاریخی نیز با هم گره خورده اند.

ممنون حسین ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور برای رفاه مردم خود با هم همکاری خواهند کرد. هردو کشور، از تروریسم متضرر شده اند.

ممنون حسین گفت: بورسیه های مذکور از این جهت در اختیار جوانان افغانستانی قرار داده می شود تا آنها نیز مانند جوانان پاکستانی از این تسهیلات بهره مند شوند.

به گفته ممنون حسین، با اعطای این بورسیه ها روابط میان مردم هر دو کشور بیشتر تقویت خواهد شد.

«سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجه، در این نشست گفت: دانشجویان افغانستانی برای هر دو کشور، سفیران صلح و صمیمیت خواهند بود.

در این نشست «فریده مومند» وزیر تحصیلات عالی افغانستان، دکتر «مختار احمد» رئیس اداره تحصیلات عالی پاکستان و دو دانشجوی افغانستانی نیز سخنرانی کردند.