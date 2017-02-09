به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان اهر، احمد نیک‌نفس طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به‌عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان اهر انتخاب شد.

در حکم وزیر کشور آماده است؛

در اجرای ماده ۶ مصوبه ۶۰۲/۱۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ شورای عالی اداری کشور جناب‌عالی را به‌عنوان بخشدار مرکزی شهرستان اهر منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چهارچوب وظایف محوله و در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

گفتنی است احمد نیک‌نفس در آذرماه امسال به دلیل استعفای کامل نصیری بخشدار سابق شهرستان اهر طی حکمی به‌عنوان سرپرست انتخاب شده بود.

وی سوابقی همچون برگزاری ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، و شورای اسلامی شهر و روستا، کارشناس امور اجتماعی و انتخابات شهرستان هریس به مدت ۸ سال و ۲ سال در اهر، حسابدار و جمع دار به مدت نزدیک به ۲ سال، عضو شورای سازمان حمل و نقل شهرداری اهر، عضو کمیته آموزشی شوراهای اسلامی شهرستان هریس، کارشناس حقوقی هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان هریس به مدت ۳ سال، عضو کمسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی شهرستان هریس به مدت ۵ سال، عضو هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر، عضو کمسیون تعیین زراعی و مالیاتی مشاغل شهرستان اهر، عضو کمسیون عالی معاملاتی شهرداری شهر بخشایش، مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستان هریس، مسئول اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان‌های هریس و اهر به مدت ۳ دوره، معاون فنی و اجرایی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در سال ۸۲، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی فرمانداری اهر از سال ۹۱ تاکنون، دبیر ستاد انتخابات شهرستان اهر و عضو هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان اهر را دارا می‌باشد.