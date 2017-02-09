تیم هاوش گنبد نایب قهرمان لیگ برتر والیبال نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال نوجوانان باشگاه‌های کشور بعدازظهر پنجشنبه در رامسر به پایان رسید و تیم هاوش گنبد در کمال شایستگی عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

مدیر رسانه‌ای تیم والیبال هاوش گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر گفت: دیدار فینال رقابت‌های لیگ برتر والیبال نوجوانان باشگاه‌های کشور میان تیم‌های هاوش گنبد و پیکان تهران بعدازظهر پنجشنبه در رامسر برگزار شد که هاوش یک به سه نتیجه را واگذار کرد تا نایب قهرمان شود.

رسول آتابای افزود: ست نخست این دیدار با برتری قاطع ۲۵ بر ۱۰ تیم هاوش همراه بود اما تیم پیکان در ست‌های دوم تا چهارم به ترتیب با نتایج (۲۰ - ۲۵)، (۲۲ - ۲۵) و (۲۱ - ۲۵) به برتری رسید تا مقام قهرمانی را کسب کند.

وی تصریح کرد: نوجوانان گنبدی در مرحله گروهی تیم قدرتمند پیکان را با نتیجه سه بر صفر شکست داده بودند، اما غیبت فاروق گوگجه لی پاسور اصلی تیم هاوش به دلیل مصدومیت، تاثیر زیادی در دیدار فینال داشت.

وی ادامه داد: این مقام نایب قهرمانی برای نخستین بار در تاریخ والیبال باشگاهی گنبد اتفاق افتاد و باید به این نکته توجه داشت که تیم هاوش گنبد با ترکیبی کاملا بومی و هدایت طاهر آزمون در این رقابت‌ها خوش درخشید و کسب این مقام کمی از قهرمانی نداشت.