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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کاهش ۸ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۸ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش هشت درصدی بارش سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش هشت درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۶۷ میلی متر گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی کامل ۵۳ درصد کاهش دارد.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

وی ادامه داد: بارش های اخیر  در این استان، کاهش بارندگی را در استان جبران نکرده است و همچنان وضعیت بارش در این استان نگران کننده است.

کد مطلب 3902441

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