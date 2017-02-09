کاهش ۸ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش هشت درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۶۷ میلی متر گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی کامل ۵۳ درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

وی ادامه داد: بارش های اخیر در این استان، کاهش بارندگی را در استان جبران نکرده است و همچنان وضعیت بارش در این استان نگران کننده است.