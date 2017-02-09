راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۷۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود

عباس صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی تهمیدات لازم برای حضور پر شور مردم استان سیستان و بلوچستان در راهپیمائی ۲۲ بهمن اندیشیده شده است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده راهپیمایی یوم الله۲۲ بهمن امسال در ۷۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار می شود.

وی با اشاره به تهدیدات و کارشکنی های دشمنان افزود: حالا که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم شاهد این هستیم که این نظام الهی از هر زمانی پویاتر و قدرتمند تر است.

وی گفت: مردم استان سیستان و بلوچستان امسال نیز همچون همیشه با حضور گسترده و پرشور خود نشان می دهند که این استان مرکز وحدت ایران اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه در زاهدان از ساعت ۸:۳۰ صبح با اجتماع در میدان آزادی آغاز و راهپیمایی نیز ساعت ۹ صبح از این محل تا تقاطع خیابان آزادی و مصلی قدس برگزار می شود.

وی افزود: سخنران محوری مراسم ۲۲ بهمن در زاهدان محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور است و برای دیگر نقاط استان نیز بیش از ۵۰ سخنران در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان مسیرهای مهم راهپیمائی ۲۲ بهمن در شهر ها و شهرستان های سیستان و بلوچستان به شرح ذیل است:

در زابل از ساعت ۱۰ از میدان پیامبر اعظم(ص) تا مصلی المهدی(عج)

در خاش از ساعت ۹:۳۰ از حسینیه صاحب الزمان(ع) تا استادیوم ورزشی ۲۲ بهمن

در ایرانشهر از ساعت ۸ صبح از فرمانداری تا مسجد آل رسول(ص)

در سراوان ساعت ۹ از مسجد جامع تا استادیوم ورزشی

در نیکشهر از ساعت ۹ صبح از میدان بسیج تا دبیرستان امام رضا(ع)

در قصرقند از ساعت ۸ از میدان ۲۲ بهمن تا اداره آموزش و پرورش

در زهک ساعت ۱۰ از میدان قدس تا مصلی الغدیر

در هیرمند از ساعت ۹ از میدان امام علی(ع) تا آستانه شهدای گمنام

در نیمروز ساعت ۱۰:۳۰ از میدان فرمانداری تا مصلی امام خامنه ایی(مدظله العالی)

در فنوج ساعت ۱۱ از اموزش و پرورش تا مسجد جامع

در سیب و سوران ساعت ۹ از میدان امام خمینی(ره) تا کانون فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش

در مهرستان از ساعت ۹ از میدان دادگستری تا هنرستان حکمت

در سرباز ساعت ۱۰ از ابتدای خیابان معلم تا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

در دلگان ساعت ۹ صبح از میدان امام حسین(ع) تا مصلی امام علی(ع)

در میرجاوه ساعت ۸:۳۰ از میدان شهدا تا فرمانداری

در چابهار از ساعت ۱۰ صبح از سه راه فردوسی تا میدان شهدای تاسوعای حسینی

در کنارک از ساعت ۱۰ از فلکه بسیج تا خیابان ساحلی

در بزمان ساعت ۸:۳۰ از میدان شهدا تا مسجد جامع

در نصرت آباد ساعت ۹ صبح از بخشداری تا مسجد جامع

در بمپور ساعت ۸ صبح از پارک خاتم تا آموزش و پرورش

در محمدآباد ساعت ۱۰ از آموزش و پرورش تا مسجدحضرت علی ابن ابیطالب(ع)