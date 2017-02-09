حجم تولیدات یزد ۴برابر جمعیت کشور است/شناسایی ۳۲ماده معدنی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمدرضا علمدار یزدی بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح یک واحد تولید کاشی و سرامیک در شهرستان بافق در نشستی خبری با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: استان یزد به لحاظ بهره مندی از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی حرف های زیادی برای گفتن دارد و در بسیاری از حوزه‌ها شرایطی کم نظیر دارد.

وی از جمله این موارد را وجود ۳۲ ماده معدنی در استان یزد برشمرد و افزود: سنگ آهن اصلی ترین ماده معدنی استان یزد است و در بسیاری از مواد معدنی از جمله سرب و روی، سنگ‌های مختلف و ... دارای رتبه های برتر کشور هستیم به نحوی که در حال حاضر بزرگترین ذخیره سرب و روی خاورمیانه در یزد قرار دارد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان یزد یادآور شد: در حال حاضر ۳ هزار و ۶۸۲ پروانه صنعتی در استان یزد صادر شده که سرمایه گذاری اسمی هر یک از این واحدها ۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی کلی ۱۰۰ هزار نفری داشته است.

علمدار یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کارگروه تسهیل در استان یزد و مصوب شدن ۲ هزار طرح در ۳۴ جلسه عنوان کرد: تسهیلات مورد نیاز صنایع با بررسی های صورت گرفته در اختیار آنها قرار گرفته و با پایش‌های انجام شده، روند اثرگذاری تسهیلات بر تولید و اشتغال واحدها مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه انحرافی در زمینه هزینه‌کرد تسهیلات مشاهده نشده است.