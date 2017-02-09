جاده های استان زنجان لغزنده است

علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارش برف منجر به لغزندگی آزادراه و ترانزیت زنجان-قزوین،زنجان-بیجار،زنجان-دندی-تخت‌سلیمان،زنجان-طارم،زنجان-تهم-چورزق،سلطانیه-خدابنده،ابهر-خدابنده و خدابنده-همدان شد.

وی ادامه داد: از ظهر امروز که بارش برف آغاز شده است ۲۰ تصادف بر اثر لغزندگی در محورهای زنجان رخ داده است.

شیرمحمدی گفت: استفاده از زنجیر چرخ در محور های کوهستانی الزامی است.

وی افزود: رانندگان با توجه به بارش برف حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند و با توجه به بارش برف در گردنه های کوهستانی، رانندگان حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند و با توجه به وقوع کولاک و مه آستانه دید خود را تقویت کنند.

شیرمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر بارش برف و کولاک و مه در گردنه ها باعث لغزنده گی سطح جاده ها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنه ها و محورهای برف گیر استان حتما تمهیدات ایمنی و گرمایشی را مورد توجه قرار دهند.

فرمانده پلیس راه استان زنجان افزود: مردم به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه ها باخبر شوند و همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.