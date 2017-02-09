استاندار تهران از نمایشگاه دستاوردهای دولت در ورامین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران عصر پنج شنبه و همزمان با دهه مبارک فجر، از نمایشگاه دستاوردهای دولت در سالن تختی شهرستان ورامین بازدید کرد.

در این بازدید که جمعی از مسئولان شهرستان ورامین از جمله محمدرضا یوسفی فرماندار حضور داشتند، هاشمی بر گسترش و توسعه خدمت رسانی به مردم از سوی دستگاه های دولتی تأکید کرد.

مسئولان شهرستان ورامین نیز در حاشیه این بازدید، توضیحات لازم را درباره خدمات ارائه شده در بخش های مختلف ارائه کردند.

استاندار تهران همچنین در این نمایشگاه به مقام شامخ شهدای آتش نشان که در حادثه پلاسکو به شهادت رسیدند، ادای احترام کردند.

گفتنی است در نمایشگاه دستاوردهای دولت که در ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان ورامین برپا شده است، نهادهای مختلف نظیر برق، گاز، مخابرات، آب و فاضلاب، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن به همراه سایر ادارات، آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

برپایی غرفه های صنایع دستی و محلی نیز از دیگر بخش های این نمایشگاه بود.