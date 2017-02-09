قاتل نامرئی جان مردی را در مشهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (پنجشنبه) اهالی مردم خیابان خواجه ربیع مشهد حادثه ای را اعلام کردند که در راستای آن آتش نشانان با حضور در محل پس از شکستن قفل در ورودی این منزل، وارد خانه شدند.

با وجود حضور به موقع نجاتگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در محل حادثه، اما شواهد حکایت از مرگ یک مرد داشت که چندروز گذشته فوت شده بود.

سرپرست ایستگاه ۲۹ سازمان آتش نشانی مشهد در این رابطه اظهار کرد: جسد این مرد در یکی از اتاق های ساختمان دو طبقه ۳۰۰ متری پیدا شد.

ایوب خجسته ادامه داد: متاسفانه برای گرمایش اتاق از اجاق گاز خوراک پزی چهار شعله استفاده شده که دو شعله آن روشن بود.

وی با اشاره به حضور عوامل قضایی و انتظامی در محل حادثه و انتقال جسد به پزشکی قانونی افزود: پس از انجام آزمایش گازسنجی مشخص شد میزان گاز مونواکسید کربن موجود محل در حدی است که در کمتر از یکساعت انسان را از پای درمی آورد.

سرپرست ایستگاه ۲۹ سازمان آتش نشانی مشهد در ادامه تصریح کرد: در بازدید از سایر اتاق های این ساختمان نیز مشخص شد بیشتر اتاق ها دودکش و شیلنگ کشی مناسبی ندارند که با گزارش این موضوع به بازپرس ویژه قتل، گاز تمام ساختمان تا رفع موارد ناایمن قطع شد.