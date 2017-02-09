تکمیل بیمارستان های چهارمحال وبختیاری از مهمترین اقدامات دولت است

گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح بیمارستان مالخلیفه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تکمیل بیمارستان های چهارمحال وبختیاری از مهمترین اقدامات دولت یازدهم است، اظهار داشت: دولت در راستای تکمیل و بهره برداری از بیمارستان نیمه ساز این استان تلاش های بسیاری انجام داده است.

وی عنوان کرد: توسعه و تکمیل بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در دستور کار دولت قرار گرفت که برای اجرای این طرح ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بیمارستان بروجن نیز به زودی تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تامین اعتبار برای تکمیل و تجهیز بیمارستان های استان از جمله لردگان، چلگرد، مالخلیفه از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در این استان به شمار می رود.

بیمارستان مالخلیفه طی مراسمی با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد.