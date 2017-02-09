«ریاست اجرایی» افغانستان به «صدارت اجرایی» تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، «جاوید فیصل» معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در یک نشست خبری گفت: بر اساس توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، «لویه جرگه» فراخوانده خواهد شد و در صورت توافق مردم، ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تبدیل خواهد شد.

جاوید فیصل همچنین گفت: ریاست اجرایی افغانستان بار دیگر بر تغییر نظام متمرکز کنونی به یک نظام غیر متمرکز که در آن والی ها و ادارات محلی اختیارات بیشتری دارند، تاکید می کند.

معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزایش اختیارات والیان را به نفع کشور و مردم دانست و متمرکز بودن قدرت و اختیارات بیش از حد در مرکز را یکی از عوامل اصلی مشکلات در سطح ولایات عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: مواضع سیاستمداران و رهبران افغانستان در خصوص تغییر نظام واضح بوده است؛ اما تصمیم‌ گیرنده اصلی در خصوص تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی، مردم افغانستان می باشند.

جاوید فیصل همچنین به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل مبنی بر افزایش تلفات غیر نظامیان اشاره کرد و گفت که اولویت اصلی دولت کاهش تلفات غیر نظامیان است.

وی اظهار داشت: عامل اصلی تلفات غیرنظامیان گروه ‌های تروریستی هستند که با انجام حملات تروریستی و با استفاده از منازل غیرنظامیان سبب شده‌ اند تا آمار تلفات افزایش یابد.