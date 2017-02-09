حمید بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: عملیات آبرسانی به ۱۲ روستای جنوب شهرستان پلدختر با سه هزار مشترک و جمعیتی بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر و اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی آبرسانی به این روستاها با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

وی گفت: از مجموع ۲۶۴ روستای سطح شهرستان پلدختر ۱۲۲ روستا با ۶ هزار و ۷۲۱ مشترک و جمعیتــــی بیش از ۳۷ هزار نفر زیرپوشش شرکت ابفار قرار دارند یعنی این تعداد حدود ۷۴ درصد از جمعیت روستایی شهرستان را تشـکیل می دهند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: پروژه آبرسانی به این 12 روستا مقرر بود که در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد اما مشکلات مربوط به پیمانکار موجب تاخیر در تکمیل آن شد که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته تاپایان سال افتتاح می شود.