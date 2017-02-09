۲۰ درصد شاغلان دولت مازاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در پایان سفر دو روزه خود به استان قزوین با حضور در نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه های گروهی استان پاسخ گفت.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت چابک سازی دولت و کاهش تصدی گری گفت: بیشترین هزینه های دولت در بخش پرداخت حقوق کارمندان است و این نگاه که همه می خواهند استخدام دولت شوند مشکل اساسی در کشور است.

وی اضافه کرد: کار دولتی به دلیل ثبات و پایداری که دارد مورد استقبال بیشتر مردم است بویژه تحصیل کردگان انتظار دارند بلافاصله پس از تحصیل در ادارات استخدام شوند که این کار در توان دولت نیست.

انصاری بیان کرد: در حال حاضر در برخی دستگاههای اجرایی مازاد نیرو داریم و در برخی ادارات با کمبود مواجهیم اما مقررات کشور اجازه نمی دهد نیروی مازاد را جابجا کرده و به دستگاه دیگر منتقل کنیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: مدیریت منابع انسانی دولت پیچیده است اما باید برای تعدیل نیرو چاره ای بیندیشیم.

۱۵ درصد نیروهای دولتی کاهش می یابد/ ۲۰ درصد مازاد نیرو

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد مازاد نیرو در دستگاههای اجرایی داریم و قرار است در یک دوره پنج ساله بتوانیم با استفاده از روش های بازنشستگی و انتقال حدود ۱۵ درصد از تعداد نیروهای شاغل در بدنه دولت را کاهش دهیم که امیدواریم این روش به کارآمدی دولت کمک کند.

انصاری اظهارداشت: دولت از ۴ نوع نیروی انسانی استفاده می کند که شامل: رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری است که هرکدام تعریف خود را دارد که استخدام رسمی برای مشاغل حاکمیتی است.

دولت الکترونیک به کاهش نیاز به نیروی انسانی کمک کرده است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا دولت الکترونیک به کاهش کارمندان کمک کرده است گفت: البته هنوز این کارکامل نیست اما اجرای آن به کاهش نیاز به نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کمک کرده است.

انصاری تصریح کرد: برای کارآمد شدن دستگاه بهتر است به جای استخدام نیرو با پرداخت اضافه کار به شاغلان موجود نیازهای خود را در دستگاههای اجرایی تامین کنیم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برای سال آینده اجازه داریم معادل یک سوم نیروهای خروجی و بازنشسته خود را با استخدام تامین کنیم که در این راستا آموزش و بهسازی توان نیروها را در اولویت قرار داده ایم.

۲ میلیون و ۳۵۰ هزار شاغل دولتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: آموزش ضمن خدمت و آشنایی کارکنان با روش های جدید اداری در دستور کار است تا کارآمدی شاغلان افزایش یابد.

وی در خصوص تعداد کارکنان دولت اظهارداشت: در حال حاضر دو میلیون و ۳۶۰ هزار کارمند رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و قرارداد کارگری داریم که ۲۰ درصد آنها مازادند.

انصاری در پاسخ به سوالی در مورد استخدام بانوان در دستگاههای اجرایی هم گفت: برخی مشاغل مانند مامایی برای بانوان و محیط بان برای مردان بر اساس قانون جنسیتی مشخص شده اما برای ۸۵ درصد مشاغل هیچ محدودیتی برای استخدام بانوان نیست و اگر کسی شرایط لازم را داشته باشد می تواند جذب دولت شود.

امسال ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر در دستگاههای دولتی استخدام می شوند

معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: بر اساس آخرین آمار امسال قراراست ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر پس از آزمون در دستگاههای دولتی استخدام شوند که نیمی از آنها را بانوان تشکیل می دهند و هیچ تفکیک جنسیتی در این زمینه نداریم.

انصاری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص استفاده نکردن از بانوان در پستهای مدیریتی گفت: در برخی دستگاهها در خصوص واگذاری مسئولیت به بانوان مقاومت هایی دیده می شود اما بخشی هم مربوط به استقبال نکردن بانوان است زیرا یک مدیر باید وقت بیشتری برای کار اختصاص دهد که بسیاری از بانوان چون این کار خللی در روند خانوادگی انها ایجاد می کند معمولا تمایلی به پذیرش پست های مدیریتی ندارند.

وی بیان کرد: تلاش می کینم تا سازو کارهای مناسب را برای واگذاری مدیریتها به بانوان فراهم کنیم تا از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.

انصاری در خصوص بی توجهی مدیران در استخدام نیرو هم گفت: وقتی مدیری قرار نیست حقوق یک کارمند را پرداخت کند لذا دغدغه ای برای تامین بودجه آن هم ندارد وبراحتی درخواست استخدام دارد اما باید نگاه ما به موضوع اشتغال در کشور تغییر کند و همه بدانیم که قرار نیست فقط دولت اشتغال آفرین باشد.

جویندگان کار مهارت کسب شغل را در خود ایجاد کنند

معاون رئیس جمهور اظهارداشت: یک دانشگاهی پس از تحصیل فکر می کند وقتی مدرک دارد کافی است و باید استخدام دولت شود در حالی که ابتدا باید مهارت کسب شغل را داشته باشد و در رشته مورد نظر آموزش ببیند.

وی اضافه کرد: در این راستا در دانشگاهها برنامه کارآموزی و کارورزی را پیش بینی کرده ایم که با همکاری بخش خصوصی اجرایی می شود تا بستر جذب نیرو تقویت شود.

۱۰ درصد نیاز متقاضیان را در بخش دولتی جوابگو هستیم

انصاری گفت: از مجموع ۲۴ میلیون نفر شاغلان کشور حدود ۱۰ درصد در بخش دولتی هستند که حدود دو میلیون و ۳۵۶۰ تا ۴۰۰ هزار نفر می شود لذا دولت فقط می تواند برای شکل گیری بستر اشتغال کمک موثری کند و فعالیتها باید در بخش های دیگر شکل گیرد.

وی اضافه کرد: باید نگاه مردم به اشتغال عوض شود زیرا امروز اولویت مردم ابتدا استخدام در دولت، سپس کارخانه ها با دایر شدن بیمه ثابت و سپس خدمات است در حالی که این بخش باید بیشتر شود.

انصاری یادآورشد: در دنیا حدود ۹۰ درصد مشاغل در بخش خدمات است و این میزان در کشور ایران ۴۹ درصد است و سایر بخش ها مانند صنعت، کشاورزی فشار بیشتری را متحمل می شوند.

بخش خدمات زمینه ساز مشاغل بیشتری است

وی گفت: بخش خدمات میتواند با سرمایه گذاری سرانه کمتری برای کشور شغل بیشتری را ایجاد کند و استان قزوین هم در این عرصه می تواند سهم بیشتری به خود اختصاص دهد.

انصاری در خصوص اعلام آمارها از دستگاههای اجرایی و میزان دقت آن هم بیان کرد: برای هر موضوعی باید از متولی اصلی آن آمار گرفت تا تناقضی دیده نشود برای نمونه آمار بیکاری باید از سوی مرکز آمار داده شود نه اداره کار و آمار استخدام را ما بگوییم نه دستگاه دیگر و وضعیت نقدینگی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم تصویب کردیم تا آمارها از مرکز آمار گرفته شود و به عنوان مرجع تلقی شود.



