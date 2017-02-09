به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حضرت پور ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری در ارتباط با فقدان ثبات بخشنامههای دولتی که سبب زیان کشاورزان میشود افزود: بیثباتی بخشنامههای صادره از سوی هیئت دولت سبب شده ضرر و زیان جبران ناپذیری به کشاورزان برسد که نمونهاش همین پایین آوردن تعرفه صادرات سیب و واردات موز است.
وی ادامه داد: منطقه آذربایجانغربی و شهرستان ارومیه یک منطقه خوب کشاورزی است و با توجه به آمار موجود شاهدیم که این استان در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در سطح کشور رتبههای اول تا چهارم را داراست که از جمله آن محصولات میتوان به سیب و انگور منطقه اشاره کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سد راه شدن مشکلات برای تولید محصولات کشاورزی در منطقه بیان کرد: مشکلاتی که در حوزه کشاورزی موجود است تبدیل به گره اصلی کشاورزان شده و انگیزه آنان را برای تولید محصولات کشاورزی کاهش داده است.
حضرتپور در این مورد افزود: کاهش تعرفه صادرات سیب و واردات موز از ۲۶ درصد به ۱۵ درصد آن هم در اوج صادرات سبب شده که ضرر جبران ناپذیری به صادرات سیب استان وارد شود و خیلی از صادرکنندگان زیان بزرگی متحمل شوند و به این ترتیب فقدان اشتیاق برای سرمایهگذاری در بخشهای صادرات محصولات کشاورزی حادث شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از یارانه ۵۰۰ تومانی به کشمش به هیچ وجه رقمی به کشاورزان و صادرکنندگان نرسیده است و به علت پیچیدگی کار ادارهها، کشاورزان و صادرکنندگان نمیتوانند چارههای بیندیشند.
وی تصریح کرد: بیش از دو هفته است که ۱۰۰ دستگاه کامیون و تریلی حاوی محصولات سیب استان آذربایجانغربی در گمرک مشهد گیر کردهاند و لازم است دولت به این موضوع رسیدگی کند.
لزوم توسعه کشت گلخانه ای در آذربایجان غربی
یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که کشاورزی استان را به سوی کشت گلخانهای سوق دهد.
نادر قاضی پور با اشاره به سودمند بودن کشت گلخانهای در ترویج کشاورزی مدرن افزود: از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که کشاورزی استان را به سوی کشت گلخانهای سوق دهد و کود ایرانی به کشاورزان بدهند و نه کود چینی و آن کود را هم با قیمت ۱۹ هزار تومان به ما بدهد نه قیمت ۵۰ هزار تومانی و علاوه بر آن از وزارت جهاد کشاورزی میخواهیم روشهای کشت میوههای گرانقیمت را به کشاورزان منطقه آموزش دهد.
وی با اشاره به اقدامات نامناسب در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: در این موضوع سر مردم آذربایجان کلاه گذاشته شد و با اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه سدهای نازلو و باراندوز را تعطیل کردند و در مقابل فاضلاب شهرکهای صنعتی را بدون تصفیه به دریاچه ارومیه ریختند و اسفناکتر اینکه ۳ هزار حلقه چاه را بدون در نظر گرفتن جایگزین پر کردند بنابراین به مردم ما ظلم کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سد نازلو باید با پول ستاد احیا ساخته و تکمیل شود چرا که این سد از هدر رفت آب در حوزه دریاچه ارومیه جلوگیری میکند افزود: ستاد احیای دریاچه ارومیه با اقدامات نامناسب خود به مردم آذربایجان ظلم کرده و در حوزه کشاورزی با استمرار این عملکرد در نهایت کشاورزی حوضه آبریز نابود خواهد شد.
آبیاری تحت فشار درآذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد
یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه روند فعلی مدرن سازی روش آبیاری در اطراف دریاچه ارومیه ۴۰ سال زمان میبرد بنابراین باید این پروسه به سرعت اصلاح شود افزود: در این میان سالانه ۱۵ هزار هکتار زیرپوشش آبیاری قطرهای قرار میگیرند که با این وضعیت بعد از ۴۰ سال شاید بتوانیم این زمینها را زیرپوشش آبیاری قطرهای قرار دهیم بنابراین لازم است این مشکل آبیاری قطرهای به سرعت از سوی دولت حل شود.
سیدهادی بهادری با اشاره اینکه عمده اشتغال مردم در استان در حوزه کشاورزی و دامپروری است اظهار داشت: بانک کشاورزی در استان آذربایجانغربی خوب عمل کرده ولی در این استان با توجه به این که بیشتر افراد در حوزه کشاورزی و دامپروری مشغول هستند انتظار بیشتری از بانک کشاورزی داریم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نامناسب در حوزه کشاورزی بیان کرد: تبدیل کوهها به باغات و مزارع بلای جان ما شده و افزایش تعداد باغات در منطقه سیلوانا را شاهد هستیم در حالی که این باغات اصلاً حقآبه ندارند.
وی با اشاره به مشکلات دامپروران تصریح کرد: آذربایجان غربی در حوزه شیر مشکل جدی دارد و حتی کارخانه پگاه در استان از قم و قزوین شیر وارد میکند و شیر دامپروران آذربایجانغربی در دستشان باقی میماند.
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