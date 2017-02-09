به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، محسن بهرامی بیان داشت: جزیره قشم موقعیت مکانی ویژهای در کشورمان دارد و به یکی از مناطق تمرکز فعالیتهای زمینی بخش فضایی کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مرکز فضایی قشم وضعیت روبه رشدی دارد و در آینده خبرهای بسیار خوبی از این مرکز خواهیم شنید، افزود: با توجه به پرتاب ۴ ماهواره در سالهای آتی با ایجاد و راهاندازی دو سکوی در دست احداث این مجموعه کاملتر میشود.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به این که مرکز فرماندهی سازمان هوایی کشور در ماهدشت کرج ساخته شده است، اضافه کرد: در حال تکمیل و راهاندازی ایستگاههای جدید فضایی کشور در کنار ایستگاه فضایی قشم، بوشهر و ماهدشت در سلماس، شمال شرق، شمال غرب، چابهار و سایر مناطق هستیم.
بهرامی افزود: در چابهار زمینی وسیع را در اختیار گرفتهایم و از آن در آینده برای پرتاب ماهوارههای برد بالا استفاده میَشود و مرکز فضایی قشم نیز میتواند به عنوان یک مرکز زمینی برای پایش اطلاعاتی فضایی، مرکزی برای پایش برخی پدیدههای دریایی نظیر کشندها و وضعیت آبزیان را نیز داشته باشد و از همین رو با سازمان منطقه آزاد قشم نیز تفاهمنامهای منعقد کردهایم که همکاریهای هرچه بیشتری با هم داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ایستگاههای فضایی کشور قابلیت رصد و رهگیری هر ماهوارهای دارا هستند.
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