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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۱۸

یافته جدید پزشکی؛

تشکیل کلسیم در عروق جوانان نشانه حمله قلبی است

تشکیل کلسیم در عروق جوانان نشانه حمله قلبی است

طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد جوانی که دارای پلاک های کلسیمی در عروق شان هستند در معرض ریسک بالای حمله قلبی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بین افراد ۳۲ تا ۴۶ ساله، حتی وجود میزان کم پلاک های کلسیمی موسوم به «سخت شدگی عروق» می تواند احتمال بیماری قلبی کُشنده یا غیرکُشنده را در طول ۱۲ سال بعد ۵ برابر بیشتر کند.

دکتر جفری کار، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واندربیلت تنسی آمریکا، در این باره می گوید: «بیماری قلبی در حقیقت از دوره نوجوانی و اوایل بزرگسالی آغاز می شود.»

در این مطالعه برای تشخیص انسدادهای احتمالی مرگبار، بر روی بیش از ۳۰۰۰ شرکت کننده با میانگین سنی ۴۰ سال، سی تی اسکن انجام شد.

به گفته محققان این مطالعه، تنها وجود مقدار کمی پلاک ریسک حمله قلبی را تا ۱۰ درصد در طول ۱۰ سال بعد افزایش می دهد.

طبق اعلام انجمن قلب آمریکا، پلاک ها متشکل از کلسترول، مواد چرب، مواد زائد حاصل از سلول ها، کلسیم و فیبرین (ماده لختگی موجود در خون) هستند.

کار در ادامه عنوان می کند که پیدایش اولیه تشکیل کلسیم به فاکتورهای زیادی نظیر ژنتیک، رژیم غذایی و سبک زندگی بستگی دارد.

کد مطلب 3902471

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