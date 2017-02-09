بخش«رادیوتراپی» و «براکی تراپی» بیمارستان قائم«عج» رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش های «رادیوتراپی»، «براکی تراپی»، «لیزیک چشم»، «سنگن شکن برون اندامی» و نیروگاه «خود تأمین برق» بیمارستان قائم «عج» رشت بعد از ظهر پنج شنبه با حضور «علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «سعید نمکی» معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، «غلامعلی جعفرزاده» نماینده رشت، «کاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا و «منوچهر جمالی» نماینده رودبار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

برای احداث این بخش ها در مجموع ۲۰ میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.