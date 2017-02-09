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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

با حضور رئیس کمیسیون بهداشت مجلس؛

بخش«رادیوتراپی» و «براکی تراپی» بیمارستان قائم«عج» رشت افتتاح شد

بخش«رادیوتراپی» و «براکی تراپی» بیمارستان قائم«عج» رشت افتتاح شد

رشت- بخش های «رادیوتراپی»، «براکی تراپی»، «لیزیک چشم»، «سنگن شکن» و نیروگاه خود تأمین برق بیمارستان قائم «عج» رشت با حضور «علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش های «رادیوتراپی»، «براکی تراپی»، «لیزیک چشم»، «سنگن شکن برون اندامی» و نیروگاه «خود تأمین برق» بیمارستان قائم «عج» رشت بعد از ظهر پنج شنبه با حضور «علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «سعید نمکی» معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، «غلامعلی جعفرزاده» نماینده رشت، «کاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا و «منوچهر جمالی» نماینده رودبار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

برای احداث این بخش ها در مجموع ۲۰ میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

کد مطلب 3902474

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