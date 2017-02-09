به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کمیلی ظهر پنجشنبه در نشست خبری که با عنوان اصفهان ۱۴۰۰ شهر بدون پسماند برگزار شد با اشاره به اینکه کارخانه بازیافت زباله آلی از ۳۰ سال گذشته در شهر اصفهان بهره برداری شده است، اظهار داشت: اصفهان در این زمینه پیشروی همه شهرهای کشور بوده است.
وی با بیان اینکه روزانه ۶۰۰ تن زباله با سرمنشاء طبیعی در شهر اصفهان تولید میشود، اضافه کرد: از این میزان زباله بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن کود آلی تولید میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه طی دو سال گذشته در بخش کود آلی افزایش ۱۰۰ درصدی کیفیت و کاهش ۴۰ درصدی هزینهها را داشتهایم، تصریح کرد: بر اساس نقشه راهی که برای شهر بدون دفن پسماند در نظر گرفتهشده است، تولید کود آلی را در دستور کار قرار دادهایم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده کاهش تولید کود آلی نسبت به مواد آلی پسماند به دلیل تبخیر گازهای متصاعد است، ادامه داد: از این رو با توجه به بررسیها و مطالعات صورت گرفته تولید کود آلی از طریق هاضم بیهوازی در دستور کار قرار گرفته است.
کمیلی تصریح کرد: گازهای متصاعد شده در هاضم بیهوازی برای تولید شش مگاوات برق هر روز مورد استفاده قرار میگیرد که این میزان برق از ۵۰۰ تن زباله تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تا سه ماه آینده قرارداد کارخانه هاضم بیهوازی در اصفهان منعقد خواهد شد، اضافه کرد: زمان بهره برداری از این پروژه نیز ۲۴ ماه پس از عقد قرارداد اعلام شده است.
دفن زباله در اصفهان نداریم
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان دفن پسماند زباله را نداریم، تصریح کرد: با راهاندازی کارخانه هاضم بی هوازی بازیافت کاملتر میشود و گازهای پسماندها به برق تولید و ارزش افزوده ایجاد می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بین هشت تا ۱۰ درصد از زبالههای اصفهان به دلیل فرهنگسازیهای صورت گرفته از مبداء تفکیک میشود، ادامه داد: ظرفیت این امر تا ۲۰ درصد است که امیدواریم با همکاری شهروندان محقق شود.
کمیلی با اشاره به تولید روزانه ۱۰۰ تن زباله خشک در اصفهان نیز گفت: در حال حاضر در سطح شهر اصفهان ۱۰۰ ایستگاه ثابت و همچنین خودروهای سیار پیمانکاران پسماندهای خشک شهر اصفهان را جمع آوری خواهند کرد.
راهاندازی خط بازتولید پسماند خشک در دستور کار است
وی با اشاره به اینکه راهاندازی خط بازتولید پسماند خشک نیز در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که سالهاست که در دنیا از سوخت آر.دی.اف برای تولید انرژی مورد نیاز در کارخانههای تولید سیمان استفاده می کنند و در حال حاضر نیز اجرای این طرح در دستور کار مدیریت پسماند شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بودجه تولید سوخت آر. دی. اف در بودجه سال آینده شهرداری اصفهان دیده شده است، ابراز داشت: در این زمینه نیز رایزنیهایی را با کارخانههای تولید سیمان انجام دادهایم و در مراحل نهایی برای اجرای این طرح قرار داریم.
وی با بیان اینکه وظیفه جمعآوری پسماند ویژه و خطرناک تولیدشده در منازل بر عهده شهرداری است، اضافه کرد: این در حالی است که شهرداری در خصوص جمع آوری پسماندهای خطرناک صنعتی و بیمارستانی مسئولیتی را ندارد و مسئولیت این پسماندها بر عهده تولید کنندگان است.
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بر عهده شهرداری نیست
کمیلی در ادامه به پسماندهای بیمارستانی اشاره کرد و گفت: مدیریت پسماندهای بیمارستانی بر عهده شهرداری نیست اما اکنون با تشریک مساعی بین شورای شهر، شهرداری، استانداری، محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی دفن مهندسی و بهداشتی مدیریت پسماندهای بیمارستانی از سوی شهرداری انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۵ درصد از هزینه امحای پسماند را از تولید کنندگان دریافت میکنیم، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در سال آینده ۱۰ درصد این هزینهها از تولید کنندگان این نوع زبالهها دریافت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه دفن زباله بیمارستانی در اصل روش صحیحی نیست و برای آن باید زباله سوز پسماند بیمارستانی ایجاد شود، بیان داشت: زبالهسوز ویژه پسماند بیمارستانی در اصفهان در سال آینده ایجاد میشود.
وی همچنین به جمع آوری روزانه پنج تن ضایعات نان از سطح شهر اشاره کرد و گفت: این نانها جمع آوری و نانهای سالم برای خوراک دام استفاده میشود.
کمیلی تاکید کرد: در گذشته به دلیل پراکندگیهای موجود در بخش پسماند خشک و به ویژه نان خشک نظارت درستی بر روی سرنوشت این زبالهها انجام نمیشد و امروز این مهم به خوبی مدیریت میشود.
شارژ اصفهان کارت با ارائه زباله خشک
وی با اشاره به اینکه از این پس شهروندان میتوانند با ارائه پسماند خشک شارژ اصفهان کارت دریافت کنند، ادامه داد: به ازای هر کیلو پسماند خشکیک هزار ریال شارژ اصفهان کارت پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص ساماندهی نخالههای ساختمانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر نیز گفت: روزانه بیش از چهار هزار تن نخاله ساختمانی در اصفهان جمع آوری میشود و این در حالی است که میزان این زبالهها بیش از میزان جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه نخالههای ساختمانی در گردنه زینل دفن میشوند، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این زبالهها باید در هنگام صدور پروانه ساختمان لحاظ شوند تا زشتیهای سیمای شهر در خصوص دفن نخالههای ساختمانی در ورودیهای شهر را نداشته باشیم.
کمیلی اضافه کرد: طرح مطالعات اولیه ساماندهی نخالههای ساختمانی اصفهان نیز در دست بررسی است.
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