۹ پروژه آموزشی خیرساز در چهارمحال و بختیاری بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: مجتمع آموزشی منظریه شهرکرد با مساحت سه هزار و ۹۱۰ مترمربع و اعتبار سه میلیارد تومان، فاز اول و دوم باشگاه فرهنگیان بروجن با مساحت یک هزار و ۹۰۰ مترمربع و اعتبار دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از جمله این پروژه‌های خیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری افزود: فاز اول آموزشگاه الهیه بروجن به مساحت یک هزار و ۴۶۰ متر مربع و اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تکمیل مدرسه کردشامی گندمان با مساحت ۲۶۰ مترمربع و اعتبار ۱۳۰ میلیون تومان از پروژه‌های خیری است که در دهه مبارک فجر افتتاح می‌شود.

وی بیان کرد: پروژه مدرسه الزهرا شهرکرد با مساحت دو هزار و ۴۸۰ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مدرسه خیری دهنو چلگرد با مساحت ۷۸۰ مترمربع و اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان، مدرسه شش کلاسه بابامنصور بخش خانمیرزا در لردگان با مساحت ۵۰۰ مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان از پروژه‌های قابل افتتاح در این ایام است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری گفت: سالن ورزشی روستای پیربلوط شهرکرد با مساحت ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان و مدرسه یک کلاسه روستای لیمه بخش مرکزی شهرستان اردل به مساحت ۴۰ مترمربع و اعتبار ۷۰ میلیون تومان از دیگر پروژه‌هایی است که همزمان با ایام مبارک دهه فجر به بهره‌برداری می رسند.