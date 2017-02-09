فاز نخست زنجیره تولیداتحادیه تعاونی روستایی خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور در نشست شورای هماهنگی سازمان اظهار داشت: در راستای تکمیل زنجیره تولید در فرآیند پس از تولید جهت مراکز نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی بویژه مرکبات اولین فاز این طرح همزمان با دهه فجر در ۲۱ بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

وی افزود: باسکول ۶۰ تنی شرکت تعاونی ۱۵خرداد با مشارکت اتحادیه تعاونی روستایی خلیج فارس نخستین فاز این طرح است که با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال از منابع داخلی شرکت ها در زیارتعلی رودان به بهره برداری می رسد.

اسدپور تصریح کرد: احداث سردخانه و سورتینگ مرکبات فاز بعدی این طرح است که امید می رود تا نیمه سال آینده به بهر برداری برسد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه تعریف فعالیت های کشاورزی امروزه بادهه های گذشته متفاوت شده افزود: در حال حاضر تولید خام محصولات کشاورزی تنها ارزش اقتصادی آنان محسوب نمی شود بلکه این زنجیره غذایی است که ارزش نهایی محصولات کشاورزی را تعیین می کند.

وی افزود: منطق کشاورزی حکم می کند زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم را تکمیل تا سود نهایی در بخش کشاورزی به جیب کشاورز روانه شود.

اسدپور با بیان اینکه توسعه زنجیره های تولید، ارزش افزوده بالا به دنبال دارد، تصریح کرد: با توسعه این زنجیره های تولیدی به ارزش افزوده قابل قبولی دست می یابیم که این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نقش بسزایی در رشد اقتصاد دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه بخش کشاورزی از ظرفیت بالایی برخودار است از این رو با ارائه برخی راهکارها و رفع نواقص در نظر داریم که این نقش را بیش از پیش پررنگ کنیم.