به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در نشست با اقشار مختلف مردم طالقان که عصر پنجشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی بهواسطه وحدت مردم و رهنمودهای امام خمینی(ره) به پیروزی رسید، اظهار کرد: نبردی جانانه بین مردم و بازماندگان ارتش شاهنشاهی به وقوع پیوست و سرانجام مردم مزد استقامت خود علیه طاغوت را گرفتند.
وی با اشاره به اینکه باید در تمام شرایط قدردان خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس باشیم، افزود: آیتالله طالقانی الگوی بینظیری برای مبارزان راه حق علیه باطل بود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: باید خطمشی آیتالله طالقانی را پیشگرفته و در مسیر راستی و درستی قدم برداریم، بدون شک توسعه کشور با تکیهبر این باورها سرعت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه امید است قدردان بزرگانی چون آیتالله طالقان باشیم تا لطف الهی برما روزافزون شود، تصریح کرد: افراد والایی درراه پیروزی انقلاب اسلامی سلامتی و جان خود را فدا کردند، آیتالله هاشمی رفسنجانی نمونه بارز این افراد بود که در جهت پیروزی انقلاب اسلامی نقش بیبدیلی را ایفا کرد.
مردم آگاهانه دولت کنونی را انتخاب کردند
طهائی بابیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی در بازههای مختلف زمانی پیش و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات شایان توجهی را انجام داد، گفت: آیتالله هاشمی رفسنجانی همواره در کنار مقام معظم رهبری همانند مشاور و دوستی وفادار حضور داشت.
وی با اعلام اینکه امید است با حضور در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن بهعنوان پیروان بزرگان این نظام رسالت بر دوش نهاده را به بهترین وجه به نتیجه برسانیم، افزود: دولت در شرایطی خاص وارد عرصه شد که کشور در رابطه با مسائل اقتصادی مشکلات عدیدهای را متحمل شده بود.
استاندار البرز یادآور شد: حصر اقتصادی در آن برهه زمانی فشار فراوانی را متحمل مردم و کشور میساخت، اما امروز خوشبختانه بهواسطه عملکرد مطلوب دولت و مقاومت مردم؛ تورم کنترل و وضعیت اقتصاد تا حد زیادی بهبود پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه مردم کشور آگاهانه و با چشمی باز دولت کنونی را انتخاب کردند، گفت: حمایت و لطف مقام معظم رهبری نسبت به رئیسجمهور کمک شایانی به بهبود شرایط مذکور کرد.
استفاده از انرژی هسته ای در البرز برای ساخت دارو
وی با اعلام اینکه خوشبختانه رکود قدری کنترلشده است، تصریح کرد: از زمان فعالیت دولت تاکنون ۵۲۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان البرز صورت گرفته که از اهمیت بالایی برخوردار است.
طهائی خاطرنشان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران در حالی به جزیرهای امن تبدیلشده که بسیاری از کشورهای منطقه در ناآرامی به سر میبرند.
استاندار البرز بابیان اینکه موفقیتهای حاصله توسط دولت و ایجاد اعتماد در جامعه جهانی نسبت به ایران اقدام مهمی است که باید منظر همگان قرار گیرد، اظهار کرد: در استان البرز از انرژی هستهای بهعنوان دارو استفاده صلحآمیز صورت میگیرد.
لزوم تهیه نقشه جامع گردشگری البرز
وی بیان کرد: رهبری امام راحل، اتحاد و اتفاقنظر مردم دو عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی محسوب میشود که باید در این بازه زمانی حساس موردتوجه قرار گیرد.
وی بیکاری جوانان کشور را از اصلیترین دغدغههای دولت برشمرد و افزود: دولت در این راستا از توان ۱۰۰ درصدی خود بهره گرفته است.
طهائی بابیان اینکه شهرستان طالقان از ظرفیت و پتانسیل بالایی در بخشهای مختلف برخوردار است که باید در جهت اشتغالزایی مورداستفاده قرار گیرد، گفت: مراکز علمی و تحقیقاتی در منطقه خوش آبوهوای طالقان توسعه داده میشود.
وی گفت: امید است در حوزه گردشگری این شهرستان به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم، با تهیه سند جامع گردشگری استان این مهم بهزودی محقق میشود.
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