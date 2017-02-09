به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رمضانیان بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از نعمات و برکات انقلاب اسلامی است که مردم در سرنوشت خود شریک هستند و شاهد برگزاری انتخابات گوناگون بعد از انقلاب بوده ایم.

وی با بیان اینکه انتخابات امروز امری ضروری و مهم است و قشر بسیجی نیز وظیفه دارند در این امر مهم مشارکت داشته باشند، بیان کرد: انتخابات یک ضرورت برای کشور بوده اما جو و فضای کشور نباید بی موقع انتخاباتی شود.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور اضافه کرد: جو بی موقع سبب می شود مسئولان نتوانند به وظایف خود معطوف شوند و به سراغ کارهای دیگر بروند.

رمضانیان، رعایت مرز اخلاق اسلامی و ارزش ها را یکی از ضرورت ها دانست و گفت: کسانی که به عرصه انتخابات وارد می شوند و همچنین مردم باید مرز اخلاق، دین و انسانیت را رعایت کنند و بسیج برای رسیدن به این هدف کمک کند.

وی با بیان اینکه بسیج ضمن فرهنگ سازی و زمینه سازی برای تحقق این اهداف روشنگری را نیز باید انجام دهد، عنوان داشت: بسیج باید جامعه را نسبت به اهداف انقلاب و شناخت دشمنان روشن کند.

باید از الگوها و اخلاق غربی در انتخابات فاصله بگیریم

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با بیان اینکه وظیفه بسیج تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری و متوجه کردن مردم نسبت به این مسائل است، بیان داشت: کشور به فرهنگ سازی صحیح متناسب با فرهنگ اسلامی دارد.

رمضانیان با تأکید بر اینکه باید از الگوها و اخلاق غربی در انتخابات فاصله بگیریم، افزود: مبنای انتخاب ما باید شایستگی ها بوده و نباید اجازه دهیم قدرت، تزویر و زور دست در انتخابات برد.

وی، همچنین اقتصاد مقاومتی را یک نیاز ضروری برای جامعه عنوان کرد و گفت: امروز بعد از ۳۸ سال بر ما واجب است که به سمت الگوی اقتصادی که کشور را به استقلال و عدالت پیش برد، حرکت کنیم.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به اینکه این الگو امروز در کشور وجود ندارد، عنوان داشت: مبنای کشور در اقتصاد مبنای غلطی است که از غرب و از گذشته گرفته شده است.

رمضانیان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرای الگو اقتصاد اسلامی است، بیان داشت: فرهنگ موجود مردم در مدیریت، توزیع و مصرف و این میزان وابستگی اقتصاد به بیرون شایسته و در شأن کشور نیست.