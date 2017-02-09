مناطق محروم شرق گلستان نیازمند نگاه ویژه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: حوزه انتخابیه شرق استان هفت هزار کیلومتر از ۲۰ هزار کیلومتر استان گلستان را شامل می‎شود و ۴۴۰ روستا از یک هزار روستای استان در این حوزه انتخابیه قرارگرفته‌اند.

وی بابیان اینکه اعتبار تخصیص‌یافته به شرق استان بسیار ناچیز است، افزود: به‌جز سد نرماب و چلچای پروژه قابل‌توجه دیگری در این حوزه انتخابیه وجود ندارد.

نماینده مردم شرق گلستان خواستار نگاه ویژه دولت به نقاط محروم و توسعه‌نیافته شرق استان شد و بیان کرد: بارها به استاندار اعلام کرده ایم که راه‌آهن گرگان - گنبدکاووس باید به راه‌آهن گرگان - کلاله تغییر کند چراکه این راه‌آهن از هر مسیری عبور کند حتماً از گنبدکاووس می‌گذرد.

وی تأکید کرد: از دولت انتظار داریم نگاه متوازن استانی را موردتوجه قرار دهد.

کوسه‌ غراوی تصریح کرد: سالانه ۱۸ میلیون زائر حرم امام رضا (ع) از استان گلستان عبور می‎کند و در حدفاصل مینودشت – کلاله سه‌راهی گالیکش وجود دارد که بسیاری از تصادفات در این منطقه رقم می‌خورد.

وی داشتن تقاطع غیر هم‌سطح را یکی از ضروریات برای فراهم شدن راه امن برای مسافران و زائران مشهد مقدس و هم استانی‌ها دانست و یک‌بار دیگر برای اجرای متوازن طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد.