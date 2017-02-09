بودجه ۶۸ میلیارد ریالی سال آینده شهرداری نطنز به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس کوچه فاره ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صد و هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نطنز لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری به مبلغ شصت و هشت میلیارد ریال به اتفاق آرا تصویب شد.

وی افزود: از این مبلغ ۴۵ درصد سهم امور جاری و ۵۵ درصد سهم عمرانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر نطنز تأکید کرد: مهمترین منابع تأمین بودجه شهرداری از طریق وصول عوارض از شهروندان و مالیات بر ارزش افزوده است و کمک های دولتی در سال گذشته صفر بوده است.

وی یادآور شد: با این حساب بودجه شهرداری از سال ۱۳۹۲ که ۲۸ میلیارد ریال بوده با رشد ۱۴۳ درصدی از جمله موفق ترین شهرداری ها در سطح استان است که نشان از تلاش شهردار و پرسنل شهرداری است.

کوچه فاره مهمترین پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۶ را ادامه پیاده رو سازی، افزایش پارک های محله احداث و بهسازی دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار عنوان کرد و افزود: هر ساله مبلغ بسیار زیادی از بودجه عمرانی شهرداری صرف لکه گیری و آسفالت معابر می شود.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان گفت: همشهریان می توانند با پرداخت به موقع عوارض سطح شهر، عوارض خودرو، عوارض کسب و پیشه و غیره در آبادانی باغشهر تاریخی نطنز سهیم باشند.