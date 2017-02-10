پیشگیری از اضافه وزن و کاهش ریسک دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کمبریج انگلستان دریافته اند اگر فردی دچار اضافه وزن شده و سپس آن وزن را حفظ کند، بدون توجه به وزن ابتدایی وی، یک از هر ۵ مورد ابتلا به دیابت نوع۲ در جمعیت قابل پیشگیری خواهد بود.

یافته های این تحقیقات نشان می دهد شیوه های سلامت عمومی با هدف پیشگیری از اضافه وزن در کل جمعیت دارای احتمال دو برابری پیشگیری از بسیاری از موارد ابتلا به دیابت نوع۲ است.

دکتر آدینا فلدمن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم استراتژی ترغیب به پیشگیری از اضافه وزن دو برابر استراتژی تشویق کننده کاهش وزن در افراد چاق ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد.»

این محققان، داده های ۳۳,۱۸۴ فرد بین ۳۰ تا ۶۰ سال را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ بررسی کردند. آنها دریافتند ۵۳.۹ درصد شرکت کنندگانی که بیش از kg/m۲ ۱ نسبت به وزن اولیه شان (معادل ۳ کیلوگرم برای یک فرد با قد متوسط) اضافه وزن پیدا کرده بودند، ۵۲ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا به دیابت بودند.