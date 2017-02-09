ترامپ سناتورهای منتقد خود را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا بار دیگر امرزو در توئیتر خود منتقدین خود را مورد انتقاد قرار داد.

وی انتشار توئیتی با اشاره به اظهارات سناتور بلومنتال نوشت: حالا سناتور بلومنتال که به دروغ گفته بود در جنگ ویتنام حضور داشته است اظهارات قاضی «گورساچ» را تفسیر غلط می کند.

همچنین وی در توئیت دیگری نوشت: چرا «کریس جومو» در مصاحبه ای که با سناتور بلومنتال داشت درباره شجاعت های دروغ وی در ویتنام از وی سوال نکرد؟

سناتور دموکرات بلومنتال در مصاحبه ای به نقل از قاضی گوروش گفته بود که وی از برخورد ترامپ با قاضی ها خشنود نیست.

وی حملات ترامپ را موجب تضعیف جایگاه قضات در آمریکا خوانده بود.

ترامپ همچنین در توئیتی دیگر در حساب خود به انتقاد از سناتور جان مک کین پرداخته و نوشت سناتور مک کین نباید درباره موفقیت و یا شکست ماموریت با رسانه ها صحبت کند. این فقط دشمنان را گستاخ می کند.

اشاره ترامپ به اظهارات مک کین درباره اولین عملیات ارتش آمریکا در یمن بعد از ریاست جمهوری آمریکا بود که مک کین این عملیات را ناموفق خوانده بود.

وی در ادامه می نویسد: از آنجائیکه وی پیرروز شدن را بلد نیست فقط به آشفتگی های کشور نگاه کند که در همه جای آن درگیری است.

وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: امروز زمان آن است که آمریکا هوشیار شود و دوباره شروع به برنده شدن بکند.