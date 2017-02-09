معاون پارلمانی رئیس جمهور از پتروشیمی لردگان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور عصر پنج شنبه از نزدیک از روند احداث پتروشیمی لردگان بازدید کرد.

حسینعلی امیری در بازدید از پتروشیمی لردگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموعه پتروشیمی های کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت مبنی بر فروش محصولات نفتی با ارزش افزوده با نگاه داخلی و ارتقای سطح رفاه و توسعه کشور در حال فعالیت هستند.

وی گفت: پتروشیمی لردگان یکی از این مجموعه ها است که با راه اندازی آن منطقه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه کار ها باید بر اساس برنامه زمان بندی پیشرفت مناسب داشته باشند، تاکید کرد: نگاه دولت به ظرفیت ها، منطقه ای است.

امیری عنوان کرد: این پروژه با به کار گیری نیروهای متخصص که بیشتر نیروهای بومی هستند، گام بلندی در رفع کاهش نرخ بیکاری در این استان بر می دارد.

وی بیان کرد: با اتمام رسیدن این پروژه چندین هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در این منطقه ایجاد خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: پتروشیمی لردگان نقش مهمی می تواند در مسیر تولید کود آمونیاک و اوره کشور داشته باشد که این کودها در کشاورزی استفاده خواهند شد.

پتروشیمی لردگان در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.