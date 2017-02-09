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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

وزیر جهاد کشاورزی:

هزینه های تولید برای رقابتی کردن بازار کاهش یابد

هزینه های تولید برای رقابتی کردن بازار کاهش یابد

ارومیه – وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید هزینه های تولید برای رقابت کردن بازار کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح شرکت صنعتی مرغ گوشتی سیمین بال میاندوآب اظهارداشت:تکمیل زنجیره تولید جزو آرزوهای من است که بخوبی در میاندوآب شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه حذف واسطه، افزایش بهره وری و بهبود رقابت و امکان صادرات مطلوب از مزایایی زنجیره تولید است افزود:عملیاتی سازی شعار از مزرعه تا سفره به عنوان اصلی اساسی باید مد نظر باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با زنجیره تولید ضمن اینکه خودکفایی در مواد اولیه حاصل می شود می توان به بازارهای جهانی نیز نگاه داشت اظهارداشت: از اینکه نمی توانیم پاسخگوی درخواست های بحق تولیدکنندگان باشیم شرمنده هستم.

همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر کشتارگاه صنعتی مرغ سیمین بال به عنوان  حلقه تکمیل کننده زنجیره تولید صنعتی گوشت مرغ استان با ظرفیت شش هزار قطعه ای طیور و ظرفیت اسمی تولید سالیانه ۲۲هزار و ۵۰۰ تن با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار آذربایجان غربی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه افتتاح شد.

حجتی در مسیر جاده مهاباد-میاندوآب از زنجیره گوشت مرغ کیوان مرغ پرطلای مهاباد و گلخانه سواری بازدید کرد.

وی پس از اتمام برنامه در نهایت به سوی ارومیه حرکت کرده و با دو خانواده شهدای جهاد کشاورزی گفت‌وگوی صمیمانه‌ای خواهد داشت.

کد مطلب 3902498

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