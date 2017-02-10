خشکسالی عامل شیوع گسترده ویروس «وست نیل»

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی ۱۵ سال داده های مربوط به عفونت های ویروس وست نیل در مردم آمریکا دریافتند اپیدمی این عفونت در طول سال های خشکسالی وسیع تر بوده است.

سارا پال، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم خشکسالی، اقلیم تعیین کننده و متغیر برجسته مرتبط با اندازه وسعت اپیدمی ویروس وست نیل است.»

ویروس وست نیل اولین بار در سال ۱۹۹۹ در آمریکای شمالی پدیدار شد و بعد از آن هرساله در فصل تابستان شیوع می یابد. اما به گفته محققان، معمولا در شدت این میزان شیوع تفاوت وجود دارد.