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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

استاندار زنجان:

امروز ثواب ایجاد اشتغال کمتر از امربه معروف و نهی از منکر نیست

امروز ثواب ایجاد اشتغال کمتر از امربه معروف و نهی از منکر نیست

زنجان-استاندار زنجان گفت: امروز پاداش و ثواب ایجاد اشتغال کمتر از نماز شب و امر به معروف و نهی از منکر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر از ابهر، اسدالله درویش امیری در آئین افتتاح یک واحد تولیدی در شهرستان ابهر، بهمن ۵۷ را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران و جهان عنوان کرد و افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، دنیا از  دو قطبی بودن و سیطره شرق و غرب خارج شد.

وی با بیان اینکه در بهمن سال ۵۷، جمهوری اسلامی شکل گرفت، ادامه داد: مردم با انتخاب جمهوری اسلامی، هم خواهان جموریت و هم خواهان استقرار دین مبین اسلام در جامعه بودند.

درویش امیری با اشاره به اینکه مردم در سال ۵۷ با اهل بیت و امام پیمان ناگسستنی بسته اند، یادآور شد: بعد از ۳۸ سال از عمر جمهوری اسلامی، مردم همچنان به آرمان های امام و رهبری پایبند هستند.

استاندار زنجان با ابیان اینکه اشتغال از بروز منکرات جلوگیری کرده و نشاط  را به خاواده های ایرانی باز می گرداند، تصریح کرد: ایجاد اشتغال در جامعه، از امر به معروف و نهی از منکر واجب تر بوده و ثوابی بیشتر از نماز شب دارد.

کد مطلب 3902507

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