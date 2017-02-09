ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است/ تحریم بازنمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در ادامه سفر دو روزه خود به قزوین عصر پنجشنبه در نشست خبری در خصوص پیامدهای برجام گفت: آنچه آمروز در آمریکا رخ داده یک پدیده منحصر بفرد است و در سیاست های داخلی و خارجی این کشور با سایر دولتها پیامدهای منفی خواهد گذاشت.

معاون رئیس جمهور در خصوص این که آیا برجام متوقف خواهد شد یا نه گفت: اینکه برجام و مذاکره با قدرتهای جهانی که برای رفع تحریم ها صورت گرفته متوقف می شود یا نه می توان گفت که دولت چنین نظری ندارد که آن را متوقف کند.

وی اضافه کرد: برجام یک سند بین المللی است که با آمریکا بسته نشده بلکه شش کشور جهان به آن رای داده اند و سازمان ملل آن را تصویب کرده و قرارداد به گونه ای نیست که یک کشور بتواند آن را لغو کند.

انصاری تصریح کرد: هر چند امروز با روی کارآمدن ترامپ کارسخت شده اما ما به قوانین بین المللی پایبندیم و معتقد به توافق هستیم.

معاون رئیس جمهوری بیان کرد: قرار نیست توافق های بین المللی پس از امضا توسط یک کشور متوقف یا لغو شود البته چون این فرد رفتارهای غیرمنتظره دارد می تواند برجام را با مشکل مواجه کند.

وی یادآورشد: ما از گذشته با آمریکا مشکل داشته ایم و دشمنی آنها را فراموش نمی کنیم اما بدانید دیگر شرایط تحریم هرگز به زمان قبل از برجام بازنخواهد گشت و نه ایران و نه دنیا این موضوع را نمی خواهد.

نظام ارزیابی دستگاههای دولتی باید روبه تکامل برود

انصاری در خصوص روش ارزیابی دستگاههای اجرایی گفت: دولت یک وظیفه در تامین رفاه اجتماعی مردم دارد و یک رسالت در تنظیم اداره کشور که باید هردو بخوبی انجام شود.

وی بیان کرد: این که بخواهیم بخش خصوصی را موظف کنیم تا برای کسانی مانند معلولان شغل ایجاد کنند منطقی نست بلکه باید بستر این کار را فراهم کنیم تا هر کس با توانمندی موجود و حتی معلولان بتوانند استعداد خود را در کارها بکار گیرند و موثر واقع شده و مشغول کار شوند.

انصاری در خصوص نظام ارزشیابی هم گفت: قرار نیست اگر دستگاهی از نگاه تخصصی ما مطلوب ارزیابی شد نظر مردم هم همان باشد چون ملاک ها چیزی دیگری است اما معتقدیم نظام ارزیابی باید همواره روبه تکامل باشد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: ملاک ارزیابی کارمندان هم متنوع و متعدد است و مثلا شاید میزان عملکرد یک منشی فقط حضورش در دفتر یک مدیر باشد نه تعداد پاسخ های تلفنی داده شد لذا این فرآیند در هر دستگاه متفاوت است اما برای کارامد شدن و به روز شدن باید همواره رصد و بازنگری داشته باشیم.

رسانه ها کمک خوبی برای دولت هستند

رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور با تقدیر از رسانه های گروهی در پوشش خوب خبرهای دولت اظهارداشت: از رسانه های ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها که همراهی بسیار خوبی با دولت دارند و در خدمت اطلاع رسانی به مردم هستند تشکر و قدردانی می کنیم.

وی بیان کرد: خبرنگاران هم در طرح مشکلات مردم و انعکاس آن به دولت و هم اطلاع رسانی از عملکرد خدمتگزاران نظام و دولت بسیار خوب و فعال عمل کرده اند که جای تقدیر دارد.

انصاری از حضور فعال و موثر رسانه های استان قزوین در مدت دوروز سفر خود به قزوین هم ابراز رضایت و تشکر کرد.