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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۷

مدیرکل ارشاد بوشهر خبر داد؛

بوشهر در یک قدمی پایتخت کتاب قرار گرفت

بوشهر در یک قدمی پایتخت کتاب قرار گرفت

بوشهر - مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان استان بوشهر از قرار گرفتن استان بوشهر از یک قدمی پایتخت کتاب خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اساتید و دانش آموختگان موسسه مهر داد آفرین اظهار داشت: رفتارها و مسائل اجتماعی در حوزه فرهنگی تجلی پیدا می کند.

وی در خصوص فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید افزود: در عرصه‌های مختلف تئاتر، خوشنویسی، فیلم و موسیقی برنامه های مختلف اجرا شده است که موجب نشاط و شادابی در بین هنرمندان شده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر دومین استان جوان کشور است به همین دلیل فعالیت های بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

ماحوزی خاطر نشان کرد: در سال۹۴ بالغ بر ۳۰۰ اجرای صحنه ای موسیقی در استان بوشهر برگزار شده است.

وی از قرار گرفتن بوشهر در یک قدمی پایتخت کتاب بر داد و عنوان کرد: امسال ۱۰۲ شهرهای کشور در جشنواره پایتخت کتاب ایران شرکت کردند که از این تعداد ۱۳ شهر استان بوشهر است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اکنون در مرحله اول چهار شهر از شهر های استان بوشهر جزء ۲۰ شهر اول کتاب انتخاب شده است.

ماحوزی در ادامه بیان کرد: این شهر ها شامل بوشهر، برازجان، کنگان و شبانکاره است.

وی با بیان اینکه میزان گردشگری در استان بوشهر افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: طرح پایتخت جهانی کتاب در استان بوشهر  در حال تدوین است که در این برنامه جهانی نیز شرکت خواهیم کرد.

کد مطلب 3902518

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