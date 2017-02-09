بوشهر در یک قدمی پایتخت کتاب قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اساتید و دانش آموختگان موسسه مهر داد آفرین اظهار داشت: رفتارها و مسائل اجتماعی در حوزه فرهنگی تجلی پیدا می کند.

وی در خصوص فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید افزود: در عرصه‌های مختلف تئاتر، خوشنویسی، فیلم و موسیقی برنامه های مختلف اجرا شده است که موجب نشاط و شادابی در بین هنرمندان شده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر دومین استان جوان کشور است به همین دلیل فعالیت های بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

ماحوزی خاطر نشان کرد: در سال۹۴ بالغ بر ۳۰۰ اجرای صحنه ای موسیقی در استان بوشهر برگزار شده است.

وی از قرار گرفتن بوشهر در یک قدمی پایتخت کتاب بر داد و عنوان کرد: امسال ۱۰۲ شهرهای کشور در جشنواره پایتخت کتاب ایران شرکت کردند که از این تعداد ۱۳ شهر استان بوشهر است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اکنون در مرحله اول چهار شهر از شهر های استان بوشهر جزء ۲۰ شهر اول کتاب انتخاب شده است.

ماحوزی در ادامه بیان کرد: این شهر ها شامل بوشهر، برازجان، کنگان و شبانکاره است.

وی با بیان اینکه میزان گردشگری در استان بوشهر افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: طرح پایتخت جهانی کتاب در استان بوشهر در حال تدوین است که در این برنامه جهانی نیز شرکت خواهیم کرد.