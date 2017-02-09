۱۲هزار تن گوجه توسط تعاون روستایی هرمزگان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور با اشاره به نقش مهم سازمان تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان بیان داشت: برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان در مواقع بحرانی این سازمان بر اساس تصمیمات اتخاذ شده به یاری کشاورز می‌شتابد و محصولات آنها را خریداری می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی از کشاورزان گفت: خرید حمایتی گوجه‌فرنگی از کشاورزان استان هرمزگان از نیمه دی‌ماه امسال آغاز شده که در این رابطه ۱۰ مرکز خرید در شهرستان‌های استان هرمزگان راه‌اندازی شده است.

اسدپور با بیان اینکه مراکز خرید حمایتی گوجه فرنگی در پارسیان، بستک، کهورستان، سرخون، قلعه قاضی، شمیل، رضوان، هشتبندی، تیرور و برنطین راه‌اندازی شده افزود: گوجه فرنگی غیر از محصول درجه یک برای خارج از استان هر کیلوگرم ۳۳۰ تومان خریداری می‌شود و این در حالی است که هزینه حمل محصول خریداری شده به خارج از استان هرمزگان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به خرید بیش از ۱۲ هزارتن محصول از گوجه‌کاران استان هرمزگان گفت: در راستای خرید حمایتی محصول از گوجه‌کاران استان دریکماه گذشته ۱۲هزار و ۸۰۰ تن محصول از کشاورزان هرمزگانی خریداری شد.

مدیر سازمان مرکزی تعاون روستایی هرمزگان افزود: پس از یکماه خرید گوجه فرنگی توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خوشبختانه قیمت این محصول افزایش یافته، به طوری که کشاورزان دیگر گوجه فرنگی را به مراکز خرید دولت کمتر عرضه می‌کنند و خودشان محصولشان را به فروش می‌رسانند.

وی با بیان اینکه طرح خرید تضمینی گوجه‌فرنگی تا اوایل سال آینده ادامه دارد، گفت: پیش بینی می شود حدود ۴۰ هزار تن گوجه فرنگی از تولیدکنندگان در استان هرمزگان خریداری شود.

طرح خرید تضمینی گوجه‌فرنگی از یکماه گذشته در هرمزگان آغاز شد و موجب افزایش قیمت خرید این محصول از ۱۰۰ به ۵۰۰ تومان شده است.