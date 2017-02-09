۲۲بهمن ماه مردم ارومیه مشت محکمی بر دهان یاوه سرایان خواهند زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با صدور پیامی ضمن دعوت مردم وتمامی گروه ها برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اعلام کرد: بر خود تکلیف میدانم از همه شما مردم بزرگوار استان آذربایجان غربی از همه ادیان، مذاهب و قومیتها که زیبایی خاصی به جغرافیای استان بخشیدهاید درخواست کنم با شدت بیشتر و با ارادهای مستحکمتر بیست و دوم بهمن امسال را نیز به صحنه اتحاد و یکدلی در استان تبدیل کنند.
وی در بخش دیگری از پیام خود آورده در این راستا از مردم در خواست دارم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تهدیدات یاوهسرایان عالم را محکمتر از گذشته پاسخ دهید.
امام جمعه ارومیه اضافه کرده است، بیست و دوم بهمن یادآور خاطراتی است که برای همیشه در دفتر قلب عاشقان حضرت روح الله نقش بسته است. بیست و دوم بهمن نماد اتحاد برعلیه خصم و استکبار است که از حلقوم پاکترین و بصیرترین انسانهای زمان نواهای آن برخاست و مردم را همراه ساخت.
حجت الاسلام قریشی در ادامه پیام اعلام کرده است، اکنون ۳۸ سال از حماسه بیبدیل ایرانیان میگذرد. درست سیوهشت سال پیش در خیابان انقلاب مردم پشت سر رهبری قرار گرفتند که راه را نشان داد و گردنههای خطیر و دشوار را با همراهی همین مردم پشت سر گذاشت تا به کوچههای ایستادگی رسید. کوچههایی که یکایک پلاکهای آن بوی رشادت و ایثار میداد و سرانجام به خدا پیوست.
امام جمعه ارومیه آورده است، از خرداد سال ۱۳۶۸خلفی صالح و امامی عالم از جنس مردان روزهای سخت جانشین حضرت روح الله شد و تا به امروز سکان انقلاب را در تلاطم دریای خروشان به سلامت هدایت کرده است و با بهره گیری از توان خدادادی به نیکی خوب را از بد و زشت را از زیبا تشخیص داده و با هوشمندی و درایت از ایران اسلامی جزیرهای ساخته که در میان شعلههای آتش پر از امنیت مسیر پیشرفت را طی می کند.
حجت الاسلام قریشی همچنین در ادامه پیام آورده است، در مسیر رسیدن به قله سعادت سنگلاخهایی است که گاهی سرعت حرکت را میگیرد و گردنههایی است که انسان را دچار ترس و توهم می کند. آنان که در این مسیر پشت سر ولایت قرار گفتهاند راه را بهسرعت و بدون لمس دشواری سخت طی خواهند کرد و طبیعی است عدهای نیز در این راه از مسیر خارج شوند لیکن در کنار این خروجها رویشهایی اتفاق میافتد که به مراتب بیشتر و کیفیتر از ریزشهاست.
حجت الاسلام قریشی در این پیام اضافه می کند، صعود ایران اسلامی به مدار خارج از جو، دستیابی به فنآوری هستهای، تولید مواد باکیفیت نانو، ایجاد دژ مستحکم موشکی، ارتقای جایگاه علمی با تولید مقاله و چاپ در نشریات بینالمللی، ایجاد موقعیت مناسب در علوم کشاورزی و خوداتکایی در تولید محصولات استراتژیک و صدها دستاورد دیگر حکایت از فرزانگی رهبر معظم انقلاب دارد که توانسته است علیرغم فشارهای خارجی و برخی ناکارآمدیهای داخلی انقلاب را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد که بازگشت از این مسیر و ایستادن در ایستگاه وابستگی دیگر امکانپذیر نیست.
در ادامه پیام امام جمعه ارومیه خود تاکید کرده است، در این بین راهبرد اقتصاد مقاومتی با اتکای بر قدرت درونی و نگاه بر بازارهای بیرونی رفتار هوشمندانه دیگری بود که با حرکت در مسیر تحقق آن میتوان مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نمود و رفتهرفته به یکی از قدرتهای اقتصادی تبدیل شد.
حجت الاسلام قریشی در این پیام افزوده است، عزیزان من آنچه که در عرصه بینالمللی در حال وقوع میباشد با بر سرکار آمدن دولت جدید آمریکا آغاز شده است تحولی اساسی در روابط بینالملل به وجود خواهد آورد که نتایج آن در چند سال آینده بهروشنی قابل ارزیابی خواهد بود. ظهور چهره زشت و کریه آمریکای جنایتکار از پشت نقاب لیبرال دموکراسی با بر سرکار آمدن ترامپ و اعلام انزجار عمومی در فضای بینالمللی که نمونه آن طومار بیش از یکمیلیونی انگلیسیها در اعتراض به سیاستهای آمریکا حقانیت جمهوری اسلامی ایران در سیوهشت سال گذشته را مورد تأیید قرار داد.
امام جمعه ارومیه در این پیام افزوده است، تفکیک متحدان آمریکا در عرصه بینالملل و کاهش تأثیرگذاری در منطقه غرب آسیا از دیگر پیامدهای اقدامات ترامپ در سالهای آینده خواهد بود که نشانههای آن در حال بروز است. ملیتگرایی به جای انسانمحوری آفتی است که دامن مردم آمریکا را فراگرفته است و برهم زدن معادلات جهانی مورد طمع دوستان آمریکا مواردی است که بهسادگی اروپاییها حاضر به پذیرش آن نخواهند بود.
نظر شما