گردشگر چینی با حضور در حرم محمد هلال بن علی (ع) به اسلام گروید

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور سرهنگ صابر ماهانی مسئول بسیج دانش آموزی کشور و مسئول فرهنگی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) یک گردشگر چینی با حضور در حرم مطهر محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل به دین اسلام گروید و اشهد خواند.

امام جمعه موقت آران و بیدگل و مسئول فرهنگی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) در گفت و گو با خبرنگار مهر در آران و بیدگل گفت: آقای شودوشن از کشور چین مدتی است که به همراه یک مترجم و راهنمای گردشگری آران و بیدگلی به استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل سفر کرده و در این سفر با آداب دینی مردم مذهبی شهرستان در حرم مطهر آشنا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین علی ناصریان افزود: آقای شودوشن علاقه زیادی داشت تا گرویدن خود به دین اسلام و مذهب تشیع را علنی کند به همین خاطر در برابر مسوولان بسیج دانش آموزی شمال استان اصفهان و در حضور جمعی از مسوولان شهرستان و مسوول بسیج دانش آموزی کشور اشهد خواند و به دین اسلام گروید.

وی اظهار کرد: آقای شودوشن نام خود را پس از گرویدن به اسلام و تشیع محمد علی نهاده است.

ناصریان، تحقیق و تفحص این جوان ۲۳ چینی درباره اسلام و شیعه از طریق رسانه های و روزنامه ها و همچنین آشنایی با آداب زیارت و توسل از ائمه اطهار و توکل به خدا در کارهای مردم آران و بیدگل را از دلایل اصلی خود برای اسلام آوردن ذکر کرد.

وی که به عنوان مترجم این شخص چینی سخن می گفت: در ادامه با اشاره به تاثیر دعاهای شیعیان و همچنین تاثیرات معنوی قران در زندگی مردم و حتی افراد بیگانه با اسلام تاکید کرد: محمد علی برای بازگشت به کشور خود قرآن را بهترین ارمغان سفر خود نام برده است و آن را برای خانواده هدیه می برد.