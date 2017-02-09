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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

با حضور امام جمعه موقت آران؛

گردشگر چینی با حضور در حرم محمد هلال بن علی (ع) به اسلام گروید

گردشگر چینی با حضور در حرم محمد هلال بن علی (ع) به اسلام گروید

آران و بیدگل - یک گردشگر چینی با حضور در حرم مطهر محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل به دین اسلام گروید و اشهد خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور سرهنگ صابر ماهانی مسئول بسیج دانش آموزی کشور و مسئول فرهنگی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) یک گردشگر چینی با حضور در حرم مطهر محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل به دین اسلام گروید و اشهد خواند.

امام جمعه موقت آران و بیدگل و مسئول فرهنگی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) در گفت و گو با خبرنگار مهر در آران و بیدگل گفت: آقای شودوشن از کشور چین مدتی است که به همراه یک مترجم و راهنمای گردشگری آران و بیدگلی به استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل سفر کرده و در این سفر با آداب دینی مردم مذهبی شهرستان در حرم مطهر آشنا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین علی ناصریان افزود: آقای شودوشن علاقه زیادی داشت تا گرویدن خود به دین اسلام و مذهب تشیع را علنی کند به همین خاطر در برابر مسوولان بسیج دانش آموزی شمال استان اصفهان و در حضور جمعی از مسوولان شهرستان و مسوول بسیج دانش آموزی کشور اشهد خواند و به دین اسلام گروید.

وی اظهار کرد: آقای شودوشن نام خود را پس از گرویدن به اسلام و تشیع محمد علی نهاده است.

ناصریان، تحقیق و تفحص این جوان ۲۳ چینی درباره اسلام و شیعه از طریق رسانه های و روزنامه ها و همچنین آشنایی با آداب زیارت و توسل از ائمه اطهار و توکل به خدا در کارهای مردم آران و بیدگل را از دلایل اصلی خود برای اسلام آوردن ذکر کرد.

وی که به عنوان مترجم این شخص چینی سخن می گفت: در ادامه با اشاره به تاثیر دعاهای شیعیان و همچنین تاثیرات معنوی قران در زندگی مردم و حتی افراد بیگانه با اسلام تاکید کرد: محمد علی برای بازگشت به کشور خود قرآن را بهترین ارمغان سفر خود نام برده است و آن را برای خانواده هدیه می برد.

کد مطلب 3902526

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