پیکر پاسدار شهید انور امینی در بوکان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که اقشار مختلف مردم شرکت داشتند پیکر پاک شهید 'انور امینی' از مقابل ساختمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان تا مزار شهدای این شهرستان با بدرقه گسترده مردم شهید پرور تشییع شد.

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی گفت: با عهد و پیمانی که با شهدای انقلاب اسلامی بسته ایم خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و راه آنها ادامه خواهد داشت.

سردار عابدین خرم با بیان اینکه باید پاسدار خون شهیدان باشیم، اظهار داشت: گروه های تروریستی ضد انقلاب و ارباب های آنها بدانند که خون این شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و ما جواب آنها را خواهیم داد و نمی گذاریم خواب راحتی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این شهدا جان خود را برای ایجاد امنیت و گسترش اسلام فدا کردند، ضد انقلاب بدانند گروهک های تروریست تاوان سختی را پس خواهند داد.

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی افزود: ما جنگ ناجوانمردانه نخواهیم کرد و به ترور متوسل نمی شویم بلکه رو در رو با آنها خواهیم جنگید و منطقه را از لوث وجود آنها پاک خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه و نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای نیز در این مراسم با تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم شهرستان بوکان در مراسم تشییع پیکر این شهید گفت: شهدا برای استقلال و آزادی ایران جان خود را از دست داده اند و ما وظیفه داریم رهرو راه شهدا باشیم.

محمد قسیم عثمانی ادامه داد: مردم با حضور خود در تشییع پیکر این شهید ثابت کردند که پایبند خون شهدا بوده و راه آنها را ادامه خواهند داد.

وی اظهار کرد: مردم بیش از پیش از تفکر ترور ضد انقلاب متنفر هستند و با تشییع پیکر این شهید گلکون کفن نفرت خود را نشان دادند.

شهید انور امینی عصر یکشنبه ۱۹ بهمن مقابل منزل خود توسط افراد یا افردای ترور و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.