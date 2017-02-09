به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در سفر رئیس دولت تدبیر و امید در آذرماه ۱۳۹۳ اجرای ۱۲۱ پروژه بااعتباری بالغبر ۶۳۱ میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی با یادآوری اینکه ۶ تصمیم مهم و تأثیرگذار توسعهای هم در این سفر گرفته شد، افزود: احداث و بهرهبرداری از سد نرماب و چلچای تا پایان دولت یازدهم بااعتبار ۹۰۶ میلیارد تومان یکی از این پروژههای تأثیرگذار توسعهای بود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گلستان ادامه داد: تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان به این پروژه اثرگذار آب شرق استان تخصیصیافته و تاکنون این پروژه ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی از این پروژه بهعنوان تنها پروژه فاینانس داخلی و موفقترین پروژه استان در این حوزه نام برد و تصریح کرد: خود سد بهتنهایی تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
پیشقدم از انجام مطالعات زهکشی ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی استان بهعنوان پروژه مهم دیگر سفر نام برد و خاطرنشان کرد: تاکنون مطالعات فاز یک و دو زهکشی ۵۲ هزار هکتار از اراضی شمالی استان انجامشده است.
وی بابیان اینکه زهکشی ۱۰ هزار هکتار از اراضی گلستان توسط وزارت نیرو هم در حال انجام است از پیشرفت ۷۰ درصدی این پروژه خبر داد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گلستان از طرح گردشگری آشوراده بهعنوان دیگر پروژه تأثیرگذار توسعهای سفر نام برد و بیان کرد: مطالعات اجرایی و شرح خدمات حوزه محیطزیست و گردشگری این پروژه انجامشده و عدم تائید نهایی آن از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور باعث کندی روند اجرای این پروژه شده است.
وی به اجرای ۲۴ کیلومتر از راهآهن گرگان – مشهد حدفاصل یامپی تا شهر فاضلآباد بااعتبار ۲۸ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: فهرستبهای ۹۴ این پروژه در مرحله مناقصه است و تأخیر در انتخاب پیمانکار مانع اصلی اجرای این پروژه تأثیرگذار توسعهای استان بوده است.
پیشقدم از پایان و تائید مطالعات فاز یک سد قره چای و پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی سد زرین گل خبر داد و به اقدامات انجامشده در خصوص منطقه آزاد اینچه برون هم اشاره کرد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گلستان پس از تشریح کامل وضعیت فعلی ۶ پروژه تأثیرگذار توسعهای استان در سفر رئیسجمهور به گلستان اظهار کرد: تاکنون ۵۷۹ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از اعتبار مصوبات سفر به گلستان تخصیصیافته است.
اجرای کامل ۶۵ پروژه
وی بابیان اینکه تنها ۷۳ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور به گلستان تخصیص نیافته از اجرای کامل ۶۵ پروژه سفر خبر داد.
وی اضافه کرد: ۵۵ پروژه سفر هم در دست اجراست و تنها یک پروژه محیط زیستی سفر در بندرگز اجرایی نشده است.
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