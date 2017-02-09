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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱

با حضور معاون رئیس جمهور و معاون وزیر نیرو؛

پست برق ۴۰۰کیلو ولتی شهدای لردگان بهره برداری شد

پست برق ۴۰۰کیلو ولتی شهدای لردگان بهره برداری شد

شهرکرد- پست برق ۴۰۰کیلوولتی شهدای لردگان با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  پست برق ۴۰۰/۶۳ کیلوولتی شهدای لردگان عصر پنج شنبه با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر نیرو افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به بعد مسافت مناطق اطراف شهرستان لردگان از مراکز تولید انرژی الکترونیکی، عنوان کرد: هدف از احداث پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت شهدای لردگان به منظور جبران افت ولتاژ برقی مصرفی و بهبود قدرت اتصال کوتاه شبکه و به تبع آن کاهش مشکلات مصرف کنندگان خانگی، صنعتی و کشاورزی منطقه بوده است.

وی ادامه داد: این پست و خطوط ۶۳ کیلوولت متصل به آن جمعا با هزینه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

هوشنگ فلاحتیان گفت: با بهره برداری این پروژه تعداد ایستگاه ها به هفت ایستگاه، تعداد ترانسفورماتورها به ۱۹ دستگاه و ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده قابل بهره برداری به چهار هزار و ۱۵۰ مگاولت آمپر خواهد رسید.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ظرفیت ایستگاه های ۴۰۰/۶۳ کیلوولت مناطق تحت مدیریت برق منطقه ای اصفهان ۹.۶درصد افزایش می‌یابد.

هوشنگ فلاحتیان گفت: مساحت ایستگاه ۲۲ هکتار و تعداد ترانسفورماتورها دو دستگاه که هر یک ۲۰۰ مگاولت آمپر است.

کد مطلب 3902529

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