محدودیت های ترافیکی روز ۲۲ بهمن در ارومیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سعیدی در خصوص محدودیت های ترافیکی ارومیه افزود: برای برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی ۲۲ بهمن محدودیت های ترافیکی ویژه ای همچون سال های گذشته در مسیرهای منتهی به راهپیمایی در شهر ارومیه اعمال می شود.

وی ادامه داد: به همین منظور، ۱۰ مسیر منتهی به مسیرهای راهپیمایی در ارومیه از هشت صبح روز جمعه دارای محدودیت ترافیکی خواهند بود و اجازه تردد خودرو در این مسیرها داده نمی شود.

سعیدی اضافه کرد: چهار راه مدنی به سمت میدان ولایت فقیه، خیابان طالقانی به سمت میدان ولایت فقیه، خیابان وحدت به سمت میدان دفاع مقدس، میدان جانبازان به سمت میدان دفاع مقدس، بریدگی اول بلوار شیخ شلتوت به سمت میدان دفاع مقدس، تقاطع مافی رسالت به سمت میدان دفاع مقدس، تقاطع خیابان گلدیس با پزشکیان به سمت مصلی، تقاطع عطایی امام به سمت میدان ولایت فقیه، تقاطع بعثت باکری به سمت خیابان شهید منتظری، میدان جانبازان به سمت میدان دفاع مقدس، خیابان محراب به سمت مصلی و تمامی معابر منتهی به مسیرهای ذکر شده شامل محدودیت های ترافیکی می شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی ادامه داد: علاوه بر ترددکنندگان، ساکنان این مسیرها که خودرو دارند نیز باید پیش از آغاز محدودیت های ترافیکی، خودروهای خود را به محل مناسبی انتقال دهند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با سراسر کشور صبح فردا (جمعه) در ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجان غربی برگزار می شود.