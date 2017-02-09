۷۰ درصد برنامه های آموزشی در علوم پزشکی بازنگری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وبدا، دکتر باقر لاریجانی در دومین روز از اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور یکی از مهم ترین مصوبات در آموزش عالی را بحث آمایش بیان کرد و گفت: آمایش وزارت بهداشت برای این‌وزارتخانه افتخار آمیز است و این سند افتخار ما است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت ۶۵ دانشگاه و دانشکده دولتی و ۹۰ واحد دانشگاهی غیر دولتی در حوزه علوم پزشکی، گفت: در حال حاضر حدود ۱۹۰ هزار دانشجو در مراکز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در مراکز غیر دولتی در حال تحصیل هستند.

وی با بیان این که حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: همچنین بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی داریم و حدود ۱۸ هزار عضو هیات علمی در مراکز دولتی و حدود ۲ هزار عضو هیات علمی در مراکز غیر دولتی در حال فعالیت هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر این که مسایل اجتماعی و فرهنگی از جمله حرکت به سوی سالمندی، ارتقای سواد فناوری در جوامع و ارتقای توانمندی های خود مراقبتی در جمعیت ها تاثیر زیادی در الگوی ارائه خدمات گذاشته است، گفت : همه این مسائل، تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را امری ضروری کرد.

لاریجانی یکپارچه سازی مفاهیم، نوآوری و کار آفرینی در تمام سطوح دانشگاه را از اهداف حوزه آموزش پزشکی دانست و گفت: تجاری سازی نتایج علمی و دارایی فکری و بهره برداری از دانش به شکل خلق بنگاه های فناور محور از دیگر اهداف حوزه آموزش پزشکی است.

به گفته وی، مشارکت دانشگاه با صنعت و دولت یکی از راه های بهبود محیط نوآوری است.

لاریجانی با بیان این که تا کنون ۷۰ درصد برنامه ها مورد بازنگری قرار گرفته اند، گفت: یکی از نمونه های اقدام در جهت توسعه علوم میان رشته ای، راه اندازی دانشکده سلامت و دین است. راه اندازی دانشکده هنر و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نمونه ای از توسعه حیطه های میان رشته ای است.

معاون آموزشی تاسیس ۱۵ دانشکده در شهرستان ها و ۲۲ مجتمع آموزش عالی سلامت درشهرستان ها را از اقدامات صورت گرفته در حوزه ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها بیان کرد و گفت: راه اندازی ۶۹ رشته مقطع در دانشکده های شهرستان های غیر از محل دانشگاه علوم پزشکی به منظور افزایش دسترسی محیطی به آموزش عالی دولتی از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

لاریجانی بر لزوم تدوام توسعه مراکز آموزش عالی سلامت متناسب با نیازهای بومی و ملی در برنامه سال ۹۶ تاکید کرد و افزود: توسعه سهم بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این حیطه و توانمندسازی مناطق آمایشی با واسپاری ماموریت نوین مبتنی بر ظرفیت های بومی و منطقه ای از برنامه های سال ۹۶ است.

وی با بیان این که برنامه عملیاتی حوزه آموزش علوم پزشکی ۲ هدف کلی و ۱۱ هدف کمی دارد، گفت: همچنین این برنامه عملیاتی، ۴۴ برنامه و ۲۵۳ فعالیت ذیل برنامه دارد که این برنامه ها برای ۱۰ منطقه آمایشی و ۶۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی است.

معاون وزیر بهداشت افزود: نتایج ارزیابی انطباق عملکرد ۹ ماهه در حوزه آموزش کشور نشان داد که در مجموع برنامه های عملیاتی آموزش تا پایان آذر ماه در حوزه ستادی و دانشگاهی حدود ۸۲ درصد در مدت زمان تعیین شده پیشرفت داشته است و برنامه های حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا پایان آذر ماه ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.