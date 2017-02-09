۷ طرح عمرانی و خدماتی در آران و بیدگل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور سرپرست دهیارهای وزارت کشور و مسئولان شهرستان آران و بیدگل از هفت طرح عمرانی و خدماتی بخش مرکزی آران و بیدگل بهره برداری و عملیات احداث یک طرح عمرانی با اعتبار حدود ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد.

بخشدار بخش مرکزی آران و بیدگل در حاشیه آیین افتتاحیه این طرح ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح کارگاه فرش بافی دستی ترنج محراب روستای محمد آباد با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال ۳۰۰ نفر از بانوان روستا و شروع به کار شرکت تعاونی تولید فرش ماشینی توسط شرکت توسعه عمران صالحات علی آباد با ظرفیت تولید ۶۰ هزار متر مربع فرش ماشینی و اشتغال ۱۵ نفر و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال با همکاری بانک سرماه از مهمترین این طرح هاست.

مسعود مقدم افزود: بهره برداری از دو خانه ورزش روستایی در روستاهای یزدل و علی آباد با اعتبار دو میلیارد ریال و سالن ورزش بدنسازی در روستای یزدل با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از دیگر طرح ها افتتاحی نهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در بخش مرکزی آران و بیدگل است.

وی همچینین از افتتاح دومین زمین چمن مصنوعی در شهر نوش آباد خبر داد و تصریح کرد: این زمین چمن در آموزشگاه شهید سجادی نوش آباد با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال توسط خیران آقایان محق و بهنام و کمک های مردمی به عنوان پروژه تمام خیر خیر ساز شهرستان در بخش مرکزی نام برد.

بخشدار بخش مرکزی آران و بیدگل تاکید کرد: به کمک خیرین روستای محمد آباد نیز سالن تعزیه این روستا به همت خیران و مردم روستا با اعتبار هفت میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی سفید شهر خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار اولیه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در دهه فجر امسال آغاز شده است.