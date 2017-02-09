به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.

این راهپیمایی در ارومیه، از میدان ولایت فقیه آغاز شده و پس از طی خیابان شهید منتظری به طرف میدان دفاع مقدس، بلوار رسالت به مصلای بزرگ امام‌خمینی (ره) ختم می‌شود.

در شهرستان‌های دیگر آذربایجان‌غربی نیز، مسیر راهپیمایی به ترتیب زیر اعلام شده است:

شهرستان نقده: میدان شهدا، خیابان امام (ره)، بلوار شهید بهشتی، مقابل فرمانداری.

شهرستان چالدران: میدان صفوی، خیابان امام، خیابان طالقانی، مزار شهدا.

شهرستان میاندوآب: میدان شهرداری، خیابان پاسداران، خیابان شهدا، خیابان ۱۱ شهریور، خیابان امام، مصلای امام خمینی (ره)

شهرستان ماکو: مقابل اداره مخابرات، بلوار امام، روبروی بانک انصار

شهرستان پیرانشهر: پنجراه استقلال، بلوار شهید بهشتی، چهارراه آزادی، بلوار بهشتی، میدان جمهوری اسلامی

شهرستان سلماس: مقابل مسجد جامع به طرف میدان توحید، مقابل شهرداری

شهرستان مهاباد: خیابان صلاح‌الدین ایوبی غربی، سه راه وفایی، چهار راه آزادی، فلکه شهرداری

شهرستان بوکان: چهار راه اطلاعات، خیابان انقلاب تا میدان فرمانداری

شهرستان خوی: میدان شهید نوایی، میدان انقلاب، میدان مصلی به طرف نماز جمعه

شهرستان شوط: مسجد جامع، خیابان امام، خیابان مطهری جنوبی، خیابان دانشگاه، بلوار ولی‌عصر جنوبی، منتهی به مصلی

شهرستان شاهین‌دژ: میدان معلم، خیابان شریعتی، خیابان امام، فلکه شهرداری

شهرستان سردشت: چهارراه هلال‌احمر تا میدان صلاح الدین ایوبی، مقابل مسجد جامع سردشت

شهرستان پلدشت: مسجد جامع - خیابان ساحلی - خیابان ولی عصر - میدان انقلاب - خیابان پاسداران - تجمع در میدان امام‌حسین (ره)

شهرستان تکاب: میدان قائم، خیابات انقلاب شمالی، چهارراه، انقلاب جنوبی، میدان آزادی یا شریف آباد

شهرستان چایپاره: خیابان امام (ره)، بلوار شهید بهشتی، خیابان طالقانی، بلوار انقلاب

شهرستان اشنویه: میدان انقلاب، خیابان امام (ره)، چهارراه کارگر

پیام نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه به مناسبت راهپیمایی۲۲بهمن‌ماه