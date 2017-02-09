برنامه های خوبی برای استان ها در برنامه ششم توسعه دیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه در بدو ورود به استان کرمان در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه بین المللی کرمان گفت: در برنامه ششم توسعه برنامه های خوبی برای استان ها دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد بودجه عمرانی کشور در برنامه ششم توسعه برای استان ها در نظر گرفته شده است، افزود: در بودجه سال ۹۶ روی این نکته تاکید کردیم که مصوبه مجلس محقق شود.

لاریجانی ادامه داد: نمایندگان مجلس مصوبات خوبی در زمینه های کشاورزی، صنعت و رونق تولید در برنامه ششم داشتند که نمایندگان استان کرمان هم تلاش های فراوانی در این خصوص انجام دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از سفر بنده به استان کرمان شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور در جمع مردم استان کرمان است.

لاریجانی کلنگ زنی چند کارخانه بزرگ را از جمله برنامه های سفر خود به استان کرمان دانست و ادامه داد: همچنین در این سفر از چندین پروژه عمرانی استان بازدید به عمل خواهم آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان کرمان در بحث اقتصاد مقاومتی فعالیت های خوبی داشته است و مسئولان کرمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی موفق بوده اند.

وی ادامه داد: دیدگاه های خوبی در استان کرمان در حال پی گیری است و استان نیاز به حمایت هایی در این زمینه در سطح ملی دارد که در این سفر مورد بررسی قرار می گیرد.

لاریجانی تصریح کرد: حرکت های خوبی در زمینه سازندگی از سوی استاندار کرمان انجام شده و امیدواریم سال های آینده برای کرمان سال های شکوفایی باشد.