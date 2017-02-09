به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ماشین‌سازی تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پیش از آغاز این مسابقه، فرهاد کاظمی، سرمربی تیم ماشین‌سازی تبریز از سوی هواداران سپاهانی حاضر در ورزشگاه نقش‌جهان مورد تشویق قرار گرفت و به سمت نیمکت سپاهان رفت.

همچنین هواداران سپاهان در این مسابقه سعید قائدی‌فر، بازیکن سابق خود را مورد تشویق قرار دادند.

پیش از آغاز مسابقه حسن‌زاده، حاج صفی و خلیل زاده از سپاهان به سمت نیمکت ماشین سازی رفتند و با کادر فنی این تیم خوش و بش کردند.

اشتباه شجاع خلیل‌زاده در نیمه نخست این مسابقه باعث شد که نخستین گل دیدار به سود ماشین‌سازی درون دروازه تیم اصفهانی وارد شود و این موضوع، واکنش هواداران این تیم را به دنبال داشت.

الیویرا، دروازه بان اول سپاهان امروز هم به دلیل مصدومیت در ترکیب اصلی این تیم قرار نداشت و مهدی امینی، سنگربان اصلی طلایی‌پوشان در این مسابقه بود.

اگرچه در نیمه نخست بازی داور مسابقه به سود سپاهان یک پنالتی اعلام کرد اما این پنالتی منجر به گل نشد.

هواداران سپاهان در نیمه دوم این مسابقه علیه بازیکنان و کادر فنی این تیم اصفهانی شعارهای حیاکن رها کن سر دادند.

شعارهایی نظیر " ویسی حیا کن، سپاهان را رها کن" و " سپاهان بی غیرت نمی‌خواهیم" از جمله شعارهای هواداران سپاهان در این مسابقه بود.

این هواداران همچنین در شعارهایی هادی عقیلی، مدافع اخراجی این باشگاه اصفهانی را مورد تشویق قرار داده و پس از آن با پرتاب نارنجک دستی در ورزشگاه، اعتراضات خود را اعلام کردند.

هواداران تیم سپاهان بعد از گل دوم تیم ماشین‌سازی شروع به ترک ورزشگاه نقش‌جهان کردند.

نکته جالب اینکه تماشاگران سپاهان در بخشی از مسابقه و در اعتراض به تیم خود، فرهاد کاظمی، سرمربی سابق این تیم اصفهانی که نخستین قهرمانی سپاهان با او اتفاق افتاد را تشویق کردند.

جالب‌تر اینکه تماشاگران سپاهان بعد از شعارهای انتقادی خود، به تشویق این تیم اصفهانی پرداختند!

این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم ماشین‌سازی تبریز به پایان رسید.